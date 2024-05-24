Başkan Erdoğan’dan MKYK’da ’değişim’ mesajı: Kırmadan, dökmeden küstürmeden, tamamlayacağız!





MEB VE İŞ DÜNYASINDAN MESLEK LİSESİ SEFERBERLİĞİ

Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli sunumunu gerçekleştirdi. Tekin, meslek liselerinde iş garantisi için iş dünyası ve MEB'in 30 Mayıs'ta kapsamlı bir protokole imza atacağını duyurdu.



Bakan Tekin, mesleki eğitimle ilgili serzenişte bulunanlara, "O zaman iş garantisini de sağlamamız gerekiyor" diye yanıt verdi. İmzalanacak protokolle birlikte, OSB'lerde yaşanan eleman sıkıntısı çözüme kavuşacak meslek lisesinden mezun olan çocuklara iş garantisi sağlanacak.



Bu konuda MKYK üyesi Erkan Güral'ın projeye öncülük edeceği öğrenildi. Güral, iş dünyasının meslek liselerinden mezun olan çocuklara iş imkanı sunması için herkesin üzerine düşeni yapacağını söyledi.