T.C. HATAY İNFAZ HÂKİMLİĞİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/3971 İnfaz Hâkimliği Dosyası

KARAR NO : 2023/4415

Hakimliğimizin yukarıda dosya ve karar numarası yazılı 27/09/2023 tarihli ilamı ileSadullah ve Safa oğlu, 07/05/1984 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı ABDURRAHMAN GANNUM ŞEVVAF hakkında açık ceza infaz kurumuna gönderilmesinekararı verilmiş, tüm aramalara rağmen hükümlüye ulaşılamaması nedeniyle; 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Hatay 1.Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 20.05.2024

Basın No: ILN02037012

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