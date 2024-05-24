ZEYTİNBURNU (KAPATILAN) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 1975/349

KARAR NO : 1976/573

DAVACI : İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - [35041-71408-71469] UETS

VEKİLİ : Av. SÜLEYMAN BAYER - İett Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği/ Tünel / Karaköy Beyoğlu/ İSTANBUL

DAVALILAR : Muris SOTİRİ PAPADAPULOS varisleri

Muris Atina Papadapulos,Muris Afroditi Çapular, Muris Androniki Tite

Muris KOCA PAPADOPULOS mirasçıları

DAVALILAR : 1- ELDA SULA - RAJONİ4 JETA 3/10 TİRAN /ARNAVUTLUK

2- ETLAVA PRİFİTİ - NJESİA ADMİNİSTRATİVE NO:7 TİRAN/ARNAVUTLUK

3- GRESİA ÇAPULLARI - NİKOAVRAMİ TİRAN/ARNAVUTLUK

4- İGLİ ZHIDRO - VİA FLAMİNİA 38, ANCONA/İTALYA

5- JOANA QIROLLARI - NJESİA ADMİNİSTRATİVE NO:7 TİRAN ARNAVUTLUK

VEKİLİ : Av. ALİ ELBEYOĞLU - [16190-91945-18646] UETS

6- Yani Yanko Manilapolos, 7- Mariya Malinapolos, 8- Uranyo Malinapolos

9- Halitkiya Kalemenos10- Levkotya Kustas

DAVA : Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)

Davalılar vekili bila tarihli dilekçesiyle mahkememiz arşivinde bulunamayan dosyanın ihyasını talep ettiği,01/08/2023 tarihli dilekçesiyle 1975/349 esas 1976/573 karar sayılı 14/10/1976 tarihli kararının temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmesini talep ettiği, mahkememizce 05/09/2023 tarihinde tensip düzenlenerek duruşması 13/09/2023 gününe bırakılan duruşmada;

''1-İhya talebinin KABULÜ ile Zeytinburnu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin1975/349 esas sayılı dosyasının 4473 sayılı Kanun gereği İHYASINA,

2-Karar içeriği gereğince davanın kabulüyle kararın: "davacı idare tarafından kamulaştırılan Zeytinburnu 1782 ada 6 parselde davalılara ait payların dahi istimlak kanunun muaddel 17. Maddesi gereğince davacı İett Umum Müdürlüğü adına tapuya tesciline tescil işleminin istimlak planında olduğu veçhile icrasına, Mahkemenin bu kararı idari kararlarından madut bulunduğundan peşin alınan harçtan 15 liranın maktuen ilam harcına mahsubuna talep halinde fazla alınan haracın davacıya geriye verilmesine davacıya masraf ve ücreti vekalet takdirine yer olmadığına" şeklinde İHYASINA, dair,kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere duruşmalı olarak yapılan inceleme neticesinde karar verilmiş olmakla'' bu kararın ilanıyla, mahkememizce verilen 14/10/1976 tarihli gerekçeli kararın ilanı ve davalılar vekili Av. Ali Elbeyoğlu'nun temyiz dilekçesinin işbu ilan yolu ile yayınlanmasından itibaren T.K. 31. Maddesi gereğince 3 (2+1) hafta içinde temyiz edilmediği taktirde bu hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız ilan olunur.

Basın No: ILN02037512

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