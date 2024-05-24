T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Sayı : 2022/1542 Esas 22/07/2022 Aşağıda açık kimliği bulunan ve 1993 yılından beri haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO : 31084443490

ADI SOYADI : MUSTAFA KAN

BABA ADI : HASAN

ANA ADI : SEMİHE

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1975DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR İKAMETGAH ADRESİ : KaraçalıMah. 7004 Sk. No:2 İç Kapı No:2Sur/ DİYARBAKIR

Basın No: ILN01936517

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