Pep Guardiola'dan Arda Güler'e dev övgü! "Durdurulamaz"

"O ÇOCUK DURDURULAMAZ" Defensa Central'in haberine göre Pep Guardiola, "Real Madrid, Arda Güler'i sık sık oynatırsa o çocuk durdurulamaz, o çok iyi." ifadelerini kullandı.





ARDA TRANSFERİNE GEÇ KALINDI Guardiola'dan City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva'nın yerine Arda Güler'in mükemmel bir alternatif olabileceğini düşündüğü belirtilen haberde bunun için artık çok geç olduğunun da altı çizildi.





Real Madrid ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan Arda Güler'in Real Madrid'den ancak rekor bir bonservis bedeliyle ayrılması söz konusu olabilir ancak İspanyol devi elindekinin farkında ve onu kimseye kaptırmaya niyeti yok.