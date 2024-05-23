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Pep Guardiola'dan Arda Güler'e dev övgü! "Durdurulamaz"

Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler'e gelen övgülerin de ardı arkası kesilmiyor. Fransız yıldız Mbappe'nin ardından Manchester City'nin şampiyon teknik adamı Pep Guardiola da milli yıldızdan övgüyle bahsetti. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 16:46 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 16:46
Pep Guardiola’dan Arda Güler’e dev övgü! Durdurulamaz

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Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana gündemden düşmeyen Arda Güler, Villarreal maçında attığı 2 golle yine kendisine hayran bıraktı.

Pep Guardiola’dan Arda Güler’e dev övgü! Durdurulamaz

19 yaşındaki yıldız futbolcu, dünyanın en önemli futbolcularından Kylian Mbappe'yi de etkilemiyi başardı. Mbappe, Arda Güler'i Villarreal maçında takip etti.

Pep Guardiola’dan Arda Güler’e dev övgü! Durdurulamaz

Fransız yıldız Mbappe, Arda Güler hakkında Eduardo Camavinga ve Aurelien Tchouameni ile konuştu. Mbappe Güler hakkında şu sözleri kullandı: "Bu çocukta özel bir şey var. Onu oynarken gördüğümde beni kendine hayran bıraktı"

Pep Guardiola’dan Arda Güler’e dev övgü! Durdurulamaz

Arda Güler, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde en az 3 gol atan oyuncular arasında 70,7 dakikada bir gol bularak dakika başına gol istatistiğinde Avrupa'nın en iyisi olmayı başardı.

Pep Guardiola’dan Arda Güler’e dev övgü! Durdurulamaz

Villarreal maçı sonrası konuşan Arda Güler, "Oynamadığım zamanlarda bile Ancelotti benimle sürekli iletişim halindeydi. Bana sabırlı olmamı ve çalışmaya devam etmemi, zamanımın geleceğini söyledi. Bu sözler bana gerçekten güven verdi. Topa aşığım, futbol oynamayı seviyorum ve Allah'a şükür bu golleri atıyorum" dedi.

Pep Guardiola’dan Arda Güler’e dev övgü! Durdurulamaz

HAZARD'I YAKALIYOR

İspanyol devi Real Madrid formasıyla 10 maçta 6 gol atan Arda Güler, dünya futbolunun efsane oyuncularından Eden Hazard'ı gol sayısında yakalamak üzere.

Pep Guardiola’dan Arda Güler’e dev övgü! Durdurulamaz

Fransız yıldız, Real Madrid kariyerinde 7 gol atmıştı. Arda Güler, La Liga'da 373 dakika süre almasına rağmen 6 gole ulaştı. 1 gol daha atarsa Hazard'ı yakalayacak.

Pep Guardiola’dan Arda Güler’e dev övgü! Durdurulamaz

GUARDIOLA'DAN ÖVGÜ

Manchester City ile Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Pep Guardiola, Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında konuştu.

Pep Guardiola’dan Arda Güler’e dev övgü! Durdurulamaz

"O ÇOCUK DURDURULAMAZ"

Defensa Central'in haberine göre Pep Guardiola, "Real Madrid, Arda Güler'i sık sık oynatırsa o çocuk durdurulamaz, o çok iyi." ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola’dan Arda Güler’e dev övgü! Durdurulamaz

ARDA TRANSFERİNE GEÇ KALINDI

Guardiola'dan City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva'nın yerine Arda Güler'in mükemmel bir alternatif olabileceğini düşündüğü belirtilen haberde bunun için artık çok geç olduğunun da altı çizildi.

Pep Guardiola’dan Arda Güler’e dev övgü! Durdurulamaz

Real Madrid ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan Arda Güler'in Real Madrid'den ancak rekor bir bonservis bedeliyle ayrılması söz konusu olabilir ancak İspanyol devi elindekinin farkında ve onu kimseye kaptırmaya niyeti yok.

Pep Guardiola’dan Arda Güler’e dev övgü! Durdurulamaz

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