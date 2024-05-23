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Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu sevgilisi Aybike Çelik'i darbetmişti! Hakimin sorusuna pes dedirten savunma!

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu, şarkıcı sevgilisi Aybike Çelik'i darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Kendisinin mağdur olduğunu iddia eden Can Tunaboylu, "Kasten vurmadım. Topuklu ayakkabısı olduğu için yere düştü. Mağdurum" dedi. Hakimin 'tırnak' sorusuna verdiği yanıt ise pes dedirtti.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 15:40 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 15:40
Yüzyüzeyken Konuşuruz’un gitaristi Can Tunaboylu sevgilisi Aybike Çelik’i darbetmişti! Hakimin sorusuna pes dedirten savunma! 1

Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisi şarkıcı Aybike Çelik'i darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Yüzyüzeyken Konuşuruz’un gitaristi Can Tunaboylu sevgilisi Aybike Çelik’i darbetmişti! Hakimin sorusuna pes dedirten savunma! 2

"ELİM YÜZ BÖLGESİNE GELMİŞ, MAĞDURUM" SAVUNMASI
Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Can Tuna Boylu, müşteki Aybike Çelik ve taraf avukatları katıldı. Kimlik tespiti yapılan Tunaboylu aylık gelirinin 10-20 bin lira olduğunu söyledi. Takım elbise giydiği görülen sanık, 2023 yılı başlarında ilişkilerinin başladığını ve inişli çıkışlı bir birliktelik yaşadıklarını ve olaydan önce de sık sık tartıştıklarını belirtti.

Yüzyüzeyken Konuşuruz’un gitaristi Can Tunaboylu sevgilisi Aybike Çelik’i darbetmişti! Hakimin sorusuna pes dedirten savunma! 3

Mart ayında Çelik tarafından darp edildiğini öne süren Tunaboylu, "Protez tırnakları ile vücudumu çizip gözümü morarttı. Darp raporu alıp şikayetçi oldum.

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