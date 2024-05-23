Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu sevgilisi Aybike Çelik'i darbetmişti! Hakimin sorusuna pes dedirten savunma!

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"ELİM YÜZ BÖLGESİNE GELMİŞ, MAĞDURUM" SAVUNMASI

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Can Tuna Boylu, müşteki Aybike Çelik ve taraf avukatları katıldı. Kimlik tespiti yapılan Tunaboylu aylık gelirinin 10-20 bin lira olduğunu söyledi. Takım elbise giydiği görülen sanık, 2023 yılı başlarında ilişkilerinin başladığını ve inişli çıkışlı bir birliktelik yaşadıklarını ve olaydan önce de sık sık tartıştıklarını belirtti.