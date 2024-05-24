Selda Uskan

SELDA abla dün önemli bir detayı atlamışsın. Nişanlı hanım resmen adamı kıskacına almış. Belli ki yeğeni bundan daha güzel, daha genç. Adam haklı 'aileden kız alıyor, tabi ahlak anlayışlarını sorgulayacak!' Aynı olayı evlenme arifesinde yaşadım. Karımın kız kardeşinin hal ve hareketleri hoş değildi kendisini düzeltmesini istedim. Delikanlı adamız, neticede namusum sayılır. Ama olay büyüdü, baldıza aşık olduğum, hatta kaçırmak için planlar yaptığım filan söylendi. Sonra baldız acele ile evlendirildi, mesele kapandı. Ha sorarsan durumlar nasıl? Ben mutlu olamadım, gözüm hep dışarıda kaldı.

Karım iyi eş, iyi anne. Baldıza gelince 5. senesinde boşanıp 5 çocuklu adama karılık yapıyor şimdilerde. İşte böyle ablam, kafanı ağrıttım kusura kalma. Saygılar. Rumuz; T. A.



HANGİSİ GERÇEK AŞK

S.U. CEVAP; Önce, o ayrıntıyı ben de fark ettim ama hanım kızımızın moralini bozmamak için, bir de yer darlığı sebebiyle konuyu uzatmadım. Sana gelince, bak çocukların da varmış, karını hoş tut.

İnşallah yanılıyorumdur ama baldızı andığın cümleler biraz özlem kokuyor gibime geldi.