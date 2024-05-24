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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği kazanın ön raporu ortaya çıktı: Kurşun izi var mı? Suikast mı düzenlendi?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki heyetin helikopter kazasında hayatı kaybetmesinin ardından 'Suikast mi?' sorusu gündemden düşmüyor. Kazanın ardından oklar önce İsrail’e sonra ABD basınının da etkisi ile İran’a dönerken kazanın ön raporu ortaya çıktı. Peki, İbrahim Reisi’nin helikopterinde kurşun izi var mı? Kaza nasıl meydana geldi? İşte, raporun detayları...

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 01:44 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 10:51
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın ön raporu ortaya çıktı: Kurşun izi var mı? Suikast mı düzenlendi?

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından suikast iddiaları da devam ediyor.

KURŞUN İZİ VAR MI? ÖN RAPORDA ORTAYA ÇIKTI

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Raisi'nin helikopterinin önceden planlanan güzergahı takip ettiğini ve rotadan sapmadığını belirterek, helikopterin pilotunun, İran'ın parçası olan diğer iki helikopterin mürettebatıyla temas halinde olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Helikopterin vurulduğuna veya herhangi bir saldırıya uğradığına dair herhangi bir işarete rastlanmadı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca, "Cumhurbaşkanının helikopteri tepelere çarptığında alev aldı" denildi.

Helikoptere yönelik arama kurtarma çalışmalarının, arazinin engebeli olması, sis ve havanın sert olması nedeniyle yerel saatle 05.00'e kadar devam ettiği belirtilirken Genelkurmay Başkanlığı, soruşturmanın daha uzun süreceğini vurguladı ve gerekli belge ve delillerin büyük bir kısmının toplandığını kaydetti.

KAZA MI SUİKAST MI? UZMANLAR AHABER'DE DEĞERLENDİRDİ

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberlerindeki heyet, pazar günü hayatını kaybettiği kazaya ilişkin ön rapor A Haber ekranlarında Gazeteci Mete Sohtaoğlu tarafından açıklandı.

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Pilotların eğitimli olduğuna vurgu yapılan raporda Al Jazeera ekibinden ulaşılan bilgiye göre "kasıtlı sabotaj" olduğu vurgulanmış, Tebriz'e uçmadan önce havanın bulutlu olacağından kaynaklı görüş mesafesinin iyi olmayacağı ve bundan dolayı uçuşusun ertelenmesinin daha iyi olacağına dair meteorolojik bilgilendirmenin yapıldığı bilgisi ortaya çıktı.

İşte programdan satır başlıkları;

"İncelemelerde kasıtlı sabotaj ihtimalinin yoğunlaştığı ortaya çıktı. Uçuş öncesi her şeyin normal olduğu fakat İran'ın üçüncü ülkeler aracılığı ile yedek parçalar satın aldığı bu durumunda uçuşu etkilemediği ayrıca uçuş protokollerinin takip edildiği söyleniyor."

"Denetimin %100 güvenli olduğu bilgisi bulunmakta yani hava durumu, helikopterin sağlığı ve teknik sorunların olmadığı ve uçuşa uygun izni verilmiş. Pilotun ifadesinde en ufak bir sorun olduğu durumda uçuşun gerçekleşmeyeceği gelişmelerde ortaya çıktı. Fakat burada Tebriz'e uçuş olmadan önce havanın ilerleyen zamanlarda bulutlu ve görüş mesafesinin iyi olmayacağı ve bundan dolayı gezinin ertelenmesinin daha iyi olacağı yönünde bir uyarıda bulunulmuş. Bu durum İran Cumhurbaşkanına iletilmiş ve Reisi'nin uçuşa onay verdiği ve Cumhurbaşkanı'nın arzusunu emir telakki eden pilotun da uygulamaya devam ettiği görülüyor."

"Dönüş rotasında ise pilotun son bulunduğu yer istasyonuna yaptığı çağrıda görüş mesafesinin kısıtlı olmasından kaynaklı rotasını tamamlayamacağı zor bir acil iniş yapması gerektiğini ve acil yer yardımı talebinde bulunmuş."

"Bu talep sırasında uçağın bütün elektronik sistemlerinin bir anda kesildiği hatta pilotun sözlerini bile yarım kaldığına dair ve helikopterin düşme sebebinin bunun üzerine araştırılmaya başlandığı raporda yer alan bilgiler arasında. Tuhaf bir teknik arızdan kaynaklı havada durduğu ve daha sonra dağa çarparak düştüğü değerlendiriliyor. Kasıtlı bir durumun olup olmaması veya helikoptere bomba yerleştirildiği şüphesine dair de araştırmalar devam ediyor."

"Kasıtlı sabotaj şüphesinin üzerinde duran ekipler Cumhurbaşkanının acil durumlar için yanında küresel takip cihazı taşıdığı herhangi bir sorunla karşılaşması durumunda acil açması yönünde bilgilendirildiği ancak kendisinin bu talimatlara uymayarak açmadığı tespit edilmiş."

"Helikopter düştüğünde coğrafi takip cihazının kapatıldığına ya da kapalı olduğuna dair görüş söz konusu."


"Uçağın bütün elektronik cihazlarının aniden durduğu, pilotun helikopterin mekanik cihazlarının kontrolünü kaybettiği ve uygun bir yere indiremediği ye alıyor."

"Helikopterin içerisindeki herhangi bir parçadan kaynaklı patlamaya maruz kalmadıkları hususu üzerinde duruluyor."

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