Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi belli oldu! İşte o isimler...

Fenerbahçe'nin 9 Haziran'da gerçekleşecek olan olağan seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarından Aziz Yıldırım da listesini açıkladı. Yönetim kurulunda yer alacak isimler belli oldu.

Yıldırım listesinde yer alan yönetici adayları şu şekilde;

"Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustada Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın"