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Kırmızı bültenle aranan Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun Viberto'daki ininde yakalandı! Korkunç bombalı plan ortaya çıktı

Türkiye'de 10 cinayetten, onlarca gasp ve yaralama dahil 103 suçtan arananan saçan çete lideri Barış Boyun, firar ettiği İtalya'da Türk ve İtalyan polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda yakalandı. Bu operasyonun detaylarına ulaşıldı. Milyarlarca lira kara paraya hükmeden en azılı suç örgütü lideri Barış Boyun'un Sarallar'a ait bir alüminyum fabrikasına bombalı saldırı düzenlemeye hazırlandığı belirlendi. Boyun'un sosyal medyadan adamlarına "Bana bir hafta süre verin. Tüm Türkiye bunu konuşacak" dediği ortaya çıktı. İşte korkunç detaylar...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 16:24
Kırmızı bültenle aranan Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun Viberto’daki ininde yakalandı! Korkunç bombalı plan ortaya çıktı

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Barış Boyun, "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en acımasız mafya babası" oldu. Muazzam bir parayı yönetiyordu. Uluslararası suç örgütü "Ölüm Çetesi" ve "Daltonlar Çetesi"nin liderlerinden Barış Boyun, Türkiye'de aranırken yasadışı yollardan yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı bültenle tüm dünyada aranan Barış Boyun, 2022 yılının Ekim ayında ilk kez İtalya'da ortaya çıktı.

İADE TALEBİ SONUÇSUZ KALDI

İddiaya göre eşi E.B.'yi karşılamak için Milano Bergamo Havalimanı'na giden Barış Boyun, üzerindeki silahla yakalandı. Bir ay cezaevinde yatan Boyun, daha sonra ev hapsine çarptırıldı. Türk makamlarının iade talebi Boyun'un Kürt kökenli olduğu için Türkiye'de baskı gördüğünü ileri sürmesi üzerine sonuçsuz kaldı.

BAKAN YERLİKAYA ÖZEL DOSYA HAZIRLADI
Boyun ile ilgili Bakan Yerlikaya özel bir dosya hazırlayıp Başkan Erdoğan'a sundu.

İTALYA LİDERİNE SUNULDU
Başkan Erdoğan da dosyayı, 20 Ocak'ta Vahdettin Köşkü'nde ağırladığı İtalya lideri Meloni'nin önüne koydu. Bir an önce yakalanması ricasında bulundu.

8 Mart akşamı Boyun'un Crotone'de ev hapsinde tutulduğu apartmanın kapısı kimliği belirsiz kişiler tarafından tarandı. Olayı araştıran İtalyan polisi, Boyun ve adamlarının İtalya'da da yasadışı çalışmalarını yürüttüğünü belirledi.

ELEKTRONİK KELEPÇESİNE DİNLEME CİHAZI YERLEŞTİRİLDİ
Bunun üzerine İtalya güvenlik ekipleriyle bağlantıya geçen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) KOM ve Interpol -Europol Daire Başkanlığı ekipleri, operasyon için ortak karar aldı. Boyun'un elektronik kelepçesine gizli bir şekilde dinleme cihazı yerleştirilirken, adamlarının bazı araçlarına ise gizli kamera takıldı.

Kıbrıs'tan Gürcistan'a, Yunanistan'dan İtalya'ya kadar birçok ülkede kumar, yasadışı bahis ve tetikçilikten milyarlarca lira kara para kazanan suç örgütü lideri Barış Boyun (40), sonunda yakayı ele verdi. Kırmızı bültenle aranan ve İtalya'da kaçak yaşayan Boyun için, emniyet birimleri harekete geçti.

İNTİHAR BOMBACISI DETAYI
Sabah'ta yer alan habere göre; dinlenildiğinden habersiz olan Barış Boyun'un adamlarıyla birlikte Sarallar'a ait alüminyum fabrikasına bombalı saldırı düzenlemeye hazırlandığı belirlendi. Boyun'un telefondaki adamlarına Burhanettin Saral'ın Çorlu'daki fabrikasına yönelik bir yangın saldırısı düzenlenmesinden, dronelerle fabrikanın izlenmesine ve fabrika içinde kendini patlatmaya hazır bir intihar bombacının hazırlanmasına kadar birçok detay teknik takibe takıldı.

"YAKIN KÜL EDİN"
Boyun'un bir telefonunda adamlarına, "Hazır mısınız arkadaşlar? Savaşta iyi şanslar! O fabrikayı yakıp kül edin " "Bana bir hafta süre verin. Tüm Türkiye bunu konuşacak" dediği belirlendi.

Soruşturma kapsamında Boyun'un adamalarının uyuşturucudan elde edilen paraların araçların özel bölümlerine nasıl saklandığı da tespit edildi.

Edinilen bilgilerin ardından Boyun suç örgütüne karşı İtalya Polisi, Almanya Polisi, KOM ekibi ve Interpol işbirliğinde operasyon düzenlendi.

Barış Boyun, Roma'ya 90 kilometre uzaklıktaki Viterbo şehrinde ele geçirildi. Operasyonlarda 17'si Türk ve 2'si İtalyan olmak üzere toplam 19 çete üyesinin yakalandığı bildirildi.

Daha sonra bu sayı 21'e yükseldi. İtalya'daki adli işlemlerin ardından Boyun'un Türkiye'ye iade edileceği öğrenildi.



TAŞERON CİNAYET ÇETESİ
Barış Boyun ve ona bağlı çeteler, 2021'den itibaren İstanbul'da kurdukları motosikletli infaz ekipleri ile çalıntı araçlarla tam 103 eylem gerçekleştirdi. Ardından yurt dışında da örgütlenip harekete geçti.

Takvim'den Emir Somer ve Ömer Çetin'in özel haberine göre; Balkanlar'daki mafya oluşumlarına para karşılığı taşeronluk yapıp orada da cinayetler işledi. Bu ülkelere gelen gençleri suç örgütüne alıp tetikçi olarak yetiştirdi. Örgütün, milyarlarca liraya hükmettiği kaydedildi.



- Barış Boyun çetesi, Türkiye'de 10 cinayetten aranıyordu.
- Uyuşturucu çetesi Skaljari'nin yöneticisi Jovan Vukotiç'i öldürttü.
- İstanbul'da ünlü bir gece kulübünde çalışan Yasin Keskin öldürüldü
- Çetenin öldürdüğü isimler arasında, Halil Güzel, Murat Fırat Canlı, oto galerici Ferhat Yeşilkaya da vardı.
- Ayrıca karşılıklı çatışmalarda Barış Boyun'un çok sayıda adamı da suikasta uğradı.



ATİNA'YI DA KARIŞTIRDI
Gürcistan'dan İtalya'ya kaçan Barış Boyun, bazı adamlarını da yanına çağırdı. Ancak bunlardan 6'sı, Yunanistan'da saldırıya uğradı. Bir aracın içinde, hepsi de kurşunlandı. Kurtulan olmadı. Hatta bu saldırıyı, bir köstebeğin ihbarı sonucu, Boyun'a karşı olan çete tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı. Saldırının üzerindeki sis perdesi, hala aralanmadı.

Son dakika: Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun İtalyada yakalandı! Ortak operasyonda 19 gözaltı

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