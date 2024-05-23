Kırmızı bültenle aranan Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun Viberto’daki ininde yakalandı! Korkunç bombalı plan ortaya çıktı

Barış Boyun, "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en acımasız mafya babası" oldu. Muazzam bir parayı yönetiyordu. Uluslararası suç örgütü "Ölüm Çetesi" ve "Daltonlar Çetesi"nin liderlerinden Barış Boyun, Türkiye'de aranırken yasadışı yollardan yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı bültenle tüm dünyada aranan Barış Boyun, 2022 yılının Ekim ayında ilk kez İtalya'da ortaya çıktı.

İADE TALEBİ SONUÇSUZ KALDI

İddiaya göre eşi E.B.'yi karşılamak için Milano Bergamo Havalimanı'na giden Barış Boyun, üzerindeki silahla yakalandı. Bir ay cezaevinde yatan Boyun, daha sonra ev hapsine çarptırıldı. Türk makamlarının iade talebi Boyun'un Kürt kökenli olduğu için Türkiye'de baskı gördüğünü ileri sürmesi üzerine sonuçsuz kaldı.

BAKAN YERLİKAYA ÖZEL DOSYA HAZIRLADI

Boyun ile ilgili Bakan Yerlikaya özel bir dosya hazırlayıp Başkan Erdoğan'a sundu.

İTALYA LİDERİNE SUNULDU

Başkan Erdoğan da dosyayı, 20 Ocak'ta Vahdettin Köşkü'nde ağırladığı İtalya lideri Meloni'nin önüne koydu. Bir an önce yakalanması ricasında bulundu.

8 Mart akşamı Boyun'un Crotone'de ev hapsinde tutulduğu apartmanın kapısı kimliği belirsiz kişiler tarafından tarandı. Olayı araştıran İtalyan polisi, Boyun ve adamlarının İtalya'da da yasadışı çalışmalarını yürüttüğünü belirledi.