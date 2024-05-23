Kırmızı bültenle aranan Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun Viberto’daki ininde yakalandı! Korkunç bombalı plan ortaya çıktı

Barış Boyun, "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en acımasız mafya babası" oldu. Muazzam bir parayı yönetiyordu. Uluslararası suç örgütü "Ölüm Çetesi" ve "Daltonlar Çetesi"nin liderlerinden Barış Boyun, Türkiye'de aranırken yasadışı yollardan yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı bültenle tüm dünyada aranan Barış Boyun, 2022 yılının Ekim ayında ilk kez İtalya'da ortaya çıktı.
İADE TALEBİ SONUÇSUZ KALDI
İddiaya göre eşi E.B.'yi karşılamak için Milano Bergamo Havalimanı'na giden Barış Boyun, üzerindeki silahla yakalandı. Bir ay cezaevinde yatan Boyun, daha sonra ev hapsine çarptırıldı. Türk makamlarının iade talebi Boyun'un Kürt kökenli olduğu için Türkiye'de baskı gördüğünü ileri sürmesi üzerine sonuçsuz kaldı.
BAKAN YERLİKAYA ÖZEL DOSYA HAZIRLADI
Boyun ile ilgili Bakan Yerlikaya özel bir dosya hazırlayıp Başkan Erdoğan'a sundu.
İTALYA LİDERİNE SUNULDU
Başkan Erdoğan da dosyayı, 20 Ocak'ta Vahdettin Köşkü'nde ağırladığı İtalya lideri Meloni'nin önüne koydu. Bir an önce yakalanması ricasında bulundu.
8 Mart akşamı Boyun'un Crotone'de ev hapsinde tutulduğu apartmanın kapısı kimliği belirsiz kişiler tarafından tarandı. Olayı araştıran İtalyan polisi, Boyun ve adamlarının İtalya'da da yasadışı çalışmalarını yürüttüğünü belirledi.
ELEKTRONİK KELEPÇESİNE DİNLEME CİHAZI YERLEŞTİRİLDİ
Bunun üzerine İtalya güvenlik ekipleriyle bağlantıya geçen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) KOM ve Interpol -Europol Daire Başkanlığı ekipleri, operasyon için ortak karar aldı. Boyun'un elektronik kelepçesine gizli bir şekilde dinleme cihazı yerleştirilirken, adamlarının bazı araçlarına ise gizli kamera takıldı.
Kıbrıs'tan Gürcistan'a, Yunanistan'dan İtalya'ya kadar birçok ülkede kumar, yasadışı bahis ve tetikçilikten milyarlarca lira kara para kazanan suç örgütü lideri Barış Boyun (40), sonunda yakayı ele verdi. Kırmızı bültenle aranan ve İtalya'da kaçak yaşayan Boyun için, emniyet birimleri harekete geçti.
İNTİHAR BOMBACISI DETAYI
Sabah'ta yer alan habere göre; dinlenildiğinden habersiz olan Barış Boyun'un adamlarıyla birlikte Sarallar'a ait alüminyum fabrikasına bombalı saldırı düzenlemeye hazırlandığı belirlendi. Boyun'un telefondaki adamlarına Burhanettin Saral'ın Çorlu'daki fabrikasına yönelik bir yangın saldırısı düzenlenmesinden, dronelerle fabrikanın izlenmesine ve fabrika içinde kendini patlatmaya hazır bir intihar bombacının hazırlanmasına kadar birçok detay teknik takibe takıldı.
"YAKIN KÜL EDİN"
Boyun'un bir telefonunda adamlarına, "Hazır mısınız arkadaşlar? Savaşta iyi şanslar! O fabrikayı yakıp kül edin " "Bana bir hafta süre verin. Tüm Türkiye bunu konuşacak" dediği belirlendi.
Soruşturma kapsamında Boyun'un adamalarının uyuşturucudan elde edilen paraların araçların özel bölümlerine nasıl saklandığı da tespit edildi.