Tüketiciyi aldatana af yok! Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun verdiği cezaları açıkladı: 5 ayda yaklaşık 108 milyon lira

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Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından tüketiciyi aldatıcı reklam ve faaliyetlere 5 ayda yaklaşık 108 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı. Reklam Kurulu, Tüketiciyi Aldatıcı Reklam ve Faaliyetlere 5 Ayda Yaklaşık 108 Milyon Lira Ceza Kesti



(23.05.2024) pic.twitter.com/ycPDXsZZN0 — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) May 23, 2024



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Reklam Kurulu'nun 16 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen 345 sayılı toplantısında, 119 adet dosyadan 110'u mevzuata aykırı bulunurken, tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 13 milyon 744 bin 459 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Geleneksel ve dijital mecralarda; sağlık reklamlarından sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) reklamlarına, gıda takviyesi reklamlarından indirimli satış reklamlarına birçok sektörde reklam ve uygulama ele alınarak incelendi.

SÜREKLİ İNDİRİM ALGISI OLUŞTURAN REKLAMLAR DURDURULDU

İndirimli satışlara ilişkin olarak gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bir firma tarafından çeşitli mecralar üzerinden yayınlanan kampanya ilanlarında indirimli satış süresi olarak altı aylık bir sürenin belirlendiği tespit edildi. Yapılan incelemede, "sezon indirimi" başlığıyla kış, ilkbahar ve yaz olmak üzere 3 sezona tekabül eder şekilde ve sürekli değişen ürünlerin dahil edilmesiyle kampanya yapılmasının, indirimli satış konusu ürün/kategori/kampanya kapsamı gibi hususlar hakkında tüketiciler nezdinde belirsizliğe yol açacağı ve sürekli indirim ve kampanya gerçekleştirildiği algısı yaratılmasına neden olacağı gerekçesiyle söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.