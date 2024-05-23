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Katil sürüsü kana doymuyor! Terör devleti İsrail'in Bakanı Gallant'tan skandal açıklama: Saldırılarımız daha da genişleyecek

Filistin'de binlerce masum insanı katleden terör devleti İsrail saldırılarını daha da genişleteceğini açıkladı. Soykırımcı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a daha fazla asker gönderileceğini ve saldırının genişleyeceğini söyledi. Gallant, "Bu operasyon devam edecek ve karadan ve havadan daha fazla kuvvetle genişleyecek" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 17:53 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 17:53
Katil sürüsü kana doymuyor! Terör devleti İsrail’in Bakanı Gallant’tan skandal açıklama: Saldırılarımız daha da genişleyecek

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 7 Mayıs'tan bu yana kara saldırısının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a daha fazla asker gönderileceğini ve saldırının genişleyeceğini açıkladı.



The Times of Israel'in haberine göre, Gallant beraberindeki askeri yetkililerle Gazze Şeridi'nin kıyı bölgesine gitti.

İsrail'in 7 Mayıs'ta sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirerek Refah'ta başladığı kara saldırısını genişleteceklerini söyleyen Gallant, "Bu operasyon devam edecek ve karadan ve havadan daha fazla kuvvetle genişleyecek." dedi.



Gallant, ayrıca İsrail'in "esirlerin geri dönüşü için gerekli koşulları oluşturmaya" çalıştığını da kaydetti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.



Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.



İsrail Güvenlik Kabinesinin, 10 Mayıs'ta Refah'a kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

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