Katil sürüsü kana doymuyor! Terör devleti İsrail’in Bakanı Gallant’tan skandal açıklama: Saldırılarımız daha da genişleyecek

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 7 Mayıs'tan bu yana kara saldırısının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a daha fazla asker gönderileceğini ve saldırının genişleyeceğini açıkladı.





The Times of Israel'in haberine göre, Gallant beraberindeki askeri yetkililerle Gazze Şeridi'nin kıyı bölgesine gitti. İsrail'in 7 Mayıs'ta sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirerek Refah'ta başladığı kara saldırısını genişleteceklerini söyleyen Gallant, "Bu operasyon devam edecek ve karadan ve havadan daha fazla kuvvetle genişleyecek." dedi.