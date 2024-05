Katil sürüsü kana doymuyor! Terör devleti İsrail’in Bakanı Gallant’tan skandal açıklama: Saldırılarımız daha da genişleyecek

The Times of Israel'in haberine göre, Gallant beraberindeki askeri yetkililerle Gazze Şeridi'nin kıyı bölgesine gitti.

İsrail'in 7 Mayıs'ta sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirerek Refah'ta başladığı kara saldırısını genişleteceklerini söyleyen Gallant, "Bu operasyon devam edecek ve karadan ve havadan daha fazla kuvvetle genişleyecek." dedi.