Bipolar Ne Demek? Bipolar Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Bipolar kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

BİPOLAR NE DEMEK?

"Bipolar" terimi, genellikle psikiyatri ve psikoloji alanlarında kullanılan bir terimdir ve duygusal durumların aşırı dalgalanması ile karakterizedir. "Bipolar bozukluk" veya "bipolar hastalık" olarak da adlandırılan bu durum, mani veya hipomani adı verilen aşırı yüksek duygusal durumlar ile depresyon adı verilen aşırı düşük duygusal durumlar arasında dalgalanmalarla karakterizedir. Bu dalgalanmalar, kişinin yaşamını etkileyebilir ve günlük işlevlerini zorlaştırabilir.

BİPOLAR TDK SÖZLÜK ANLAMI