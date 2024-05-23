Trabzonspor'un sezon başında Southampton'dan kiraladığı Ebere Paul Onuachu, Beşiktaş filelerini yine havalandırmayı başardı. Ligde Trabzon'da oynanan karşılaşmada rakip ağları sarsan Nijeryalı dev forvet bu kez de Ziraat Türkiye Kupası finalinde sahneye çıktı.

Yıldız oyuncu karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Eren'in pasında hareketlenip sol çizgideki bacak hareketiyle muhteşem bir çalım attı. Ardından Omar Colley'i karşısına alıp rakibini ekarte etti ve Mert'in yanından topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.