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Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu Beşiktaş'ı attığı golle tuş etti! Kartal bakışı..

Trabzonspor'da bu sezona damga vuran isimlerin başında gelen Paul Onuachu, Ziraat Türkiye Kupası finalini de boş geçmedi. Nijeryalı futbolcua attığı golle sınırları zorladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 21:26 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 21:28
Trabzonspor’un yıldızı Paul Onuachu Beşiktaş’ı attığı golle tuş etti! Kartal bakışı..

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Trabzonspor'un sezon başında Southampton'dan kiraladığı Ebere Paul Onuachu, Beşiktaş filelerini yine havalandırmayı başardı. Ligde Trabzon'da oynanan karşılaşmada rakip ağları sarsan Nijeryalı dev forvet bu kez de Ziraat Türkiye Kupası finalinde sahneye çıktı.

Yıldız oyuncu karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Eren'in pasında hareketlenip sol çizgideki bacak hareketiyle muhteşem bir çalım attı. Ardından Omar Colley'i karşısına alıp rakibini ekarte etti ve Mert'in yanından topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

GOL | Beşiktaş 0-1 Trabzonspor

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