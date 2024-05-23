1999, 2022, 2008 gruplarında 4A, 4B SGK bağkur 10, 15 yıl şartıyla jet hızıyla emeklilik: 1800, 3600, 3700, 4200, 4680 günle...

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Yeni düzenlemeler, özellikle farklı yıllar arasında işe giren sigortalılar için emeklilik hesaplamalarını önemli ölçüde etkilemekte. Bu değişiklikler, herkesin emeklilik planlarını yeniden gözden geçirmesini gerektiriyor. Emeklilik yaşınızı ve şartlarınızı doğru hesaplamak için SGK'nın sunduğu araçlar ve bilgilerden yararlanmak, geleceğinizi planlarken büyük önem taşır.

Emeklilik Şartları ve Gün Sayıları 1800 gün ile 10 yılda, 3600 gün ile 15 yılda, 3700 gün ile 16 yıl, 4100 gün ile 18 yıl ve 4500 ile 5400 gün aralıklarında 25 yılda emeklilik hakkı elde edilebilir. Bu gün sayıları, 1999, 2008 ve 2022 yıllarını kapsayan 4A ve 4B gruplarını içermekte. Erken emekli olmak isteyenler dikkat! SSK SGK yaş gün tablosuna revize! 1996-2002 sonrası 3800-6100 primde yeni argümanlar 47 ilaç geri ödeme listesinde