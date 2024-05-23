1999, 2022, 2008 gruplarında 4A, 4B SGK bağkur 10, 15 yıl şartıyla jet hızıyla emeklilik: 1800, 3600, 3700, 4200, 4680 günle...

Kadın ve Erkeklerde Emeklilik Yaşı
Kadın ve erkek çalışanlar için farklı emeklilik yaşları belirlenmiştir. Örneğin, 3600 günü tamamlayan erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emeklilik hakkı kazanabilirler.
Emeklilik Yaşınızı Hesaplama Robotu
SGK'nın resmi sayfasında yer alan emeklilik yaşını hesaplama robotu, sigortalıların emeklilik şartlarını ve yaşını kolayca öğrenmelerine olanak tanır.
Çalışma Gücü Kayıp Oranına Göre Emeklilik Şartları
Sigortalılık başlangıcınıza göre çalışma gücü kayıp oranlarına göre emeklilik şartları aşağıdaki gibidir:
|Sigortalılık Başlangıcı
|Çalışma Gücü Kayıp Oranı % 50 - 59
|Çalışma Gücü Kayıp Oranı % 40 - 49
|01.10.2008 - 31.12.2008
|3.700
|4.100
|01.01.2009 - 31.12.2009
|3.800
|4.200
|01.01.2010 - 31.12.2010
|3.900
|4.300
|01.01.2011 - 31.12.2011
|4.000
|4.400
|01.01.2012 - 31.12.2012
|4.100
|4.500
|01.01.2013 - 31.12.2013
|4.200
|4.600
|01.01.2014 - 31.12.2014
|4.300
|4.680
|01.01.2015'ten sonra
|4.320
|4.680
Kadınların Emeklilik Şartları
Kadınların işe başlama tarihine göre emeklilik şartları aşağıdaki gibidir:
|İşe Başlama Tarihi
|Sigortalılık Süresi
|Yaş Şartı
|Prim Günü
|01.04.1981 öncesi
|20
|Yok
|5000
|01.04.1981 - 08.09.1981
|20
|38
|5000
|09.09.1981 - 23.05.1984
|20
|40
|5000
|24.05.1984 - 23.05.1985
|20
|41
|5000
|24.05.1985 - 23.05.1986
|20
|42
|5075
|24.05.1986 - 23.05.1987
|20
|43
|5150
|24.05.1987 - 23.05.1988
|20
|44
|5225
|24.05.1988 - 23.05.1989
|20
|45
|5300
|24.05.1989 - 23.05.1990
|20
|46
|5375
|24.05.1990 - 23.05.1991
|20
|47
|5450
|24.05.1991 - 23.05.1992
|20
|48
|5525
|24.05.1992 - 23.05.1993
|20
|49
|5600
|24.05.1993 - 23.05.1994
|20
|50
|5675
|24.05.1994 - 23.05.1995
|20
|51
|5750
|24.05.1995 - 23.05.1996
|20
|52
|5825
|24.05.1996 - 23.05.1997
|20
|53
|5900
|24.05.1997 - 23.05.1998
|20
|54
|5975
|24.05.1998 - 23.05.1999
|20
|55
|5975
|09.09.1999 - 08.09.1999
|20
|56
|5975
|08.09.1999 - 30.04.2008
|-
|58
|7000
|01.05.2008 - 31.12.2035
|-
|58
|7200
|01.01.2036 - 31.12.2037
|-
|59
|7200
|01.01.2038 - 31.12.2039
|-
|60
|7200
|01.01.2040 - 31.12.2041
|-
|61
|7200
|01.01.2042 - 31.12.2043
|-
|62
|7200
|01.01.2044 - 31.12.2045
|-
|63
|7200
|01.01.2046 - 31.12.2047
|-
|64
|7200
|01.01.2048 ve sonrası
|-
|65
|7200
Erkeklerin Emeklilik Şartları
Erkeklerin işe başlama tarihine göre emeklilik şartları aşağıdaki gibidir:
|İşe Başlama Tarihi
|Sigortalılık Süresi
|Yaş Şartı
|Prim Günü
|08.09.1976 ve daha öncesi
|25
|Yok
|5000
|09.09.1976 - 23.05.1979
|25
|44
|5000
|24.05.1979 - 23.11.1980
|25
|45
|5000
|24.11.1980 - 23.05.1982
|25
|46
|5075
|24.05.1982 - 23.11.1983
|25
|47
|5150
|24.11.1983 - 23.05.1985
|25
|48
|5225
|24.05.1985 - 23.11.1986
|25
|49
|5300
|24.11.1986 - 23.05.1988
|25
|50
|5375
|24.05.1988 - 23.11.1989
|25
|51
|5450
|24.11.1989 - 23.05.1991
|25
|52
|5525
|24.05.1991 - 23.05.1992
|25
|53
|5600
|24.11.1992 - 23.05.1993
|25
|54
|5675
|24.05.1993 - 23.05.1994
|25
|55
|5750
|24.11.1994 - 23.05.1995
|25
|56
|5825
|24.05.1995 - 23.05.1997
|25
|57
|5900
|24.05.1997 - 23.05.1998
|25
|58
|5975
|24.05.1998 - 08.09.1999
|25
|59
|5975
|09.09.1999 - 30.04.2008
|-
|60
|7000
|01.05.2008 - 31.12.2035
|-
|60
|7200
|01.01.2036 - 31.12.2037
|-
|61
|7200
|01.01.2038 - 31.12.2039
|-
|62
|7200
|01.01.2040 - 31.12.2041
|-
|63
|7200
|01.01.2042 - 31.12.2043
|-
|64
|7200
Bu tablolar, sigortalı kadın ve erkeklerin işe başlama tarihine göre gerekli sigortalılık süresi, yaş şartı ve prim gün sayısını göstermektedir. Emeklilik planlaması yaparken bu bilgiler dikkate alınmalıdır.
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