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Dededen öldüren manevra: Kendi ismini taşıyan torununa çarptı

Son dakika haberleri... Niğde'de otomobiliyle geri manevra yapan Suat Budak kendi ismini yaşıyan 2 yaşındaki torunu Suat Umut Budak'a çarptı. Küçük Suat, kaza yerinde hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 10:49 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 10:49
Dededen öldüren manevra: Kendi ismini taşıyan torununa çarptı

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Niğde'de otomobiliyle geri manevra yapan Suat Budak, 2 yaşındaki torunu Suat Umut Budak'a çarptı.

Kaza, merkeze bağlı Kiledere beldesinde meydana geldi. Suat Budak, yönetimindeki plakalı otomobil ile geri manevra yaparken 2 yaşındaki torunu Suat Umut Budak'a çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Suat Umut Budak'ın hayatını kaybettiği belirledi.

DEDE GÖZALTINDA
Küçük çocuğun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Dede Suat Budak, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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