Avrupa’da CIA-Mossad buluşması! İsrail basını duyurdu: Rehine görüşmeleri orada yapılacak

İsrail basını, CIA ve Mossad'ın Avrupa'da bir araya geleceğini iddia etti.
AVRUPA'DA MOSSAD-CIA BULUŞMASI
İsrail gazetesi The Times of Israel'a konuşan iki yetkili, CIA direktörü William Burns'ün önümüzdeki günlerde Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereleri canlandırmak amacıyla Mossad şefi David Barnea ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile görüşmek üzere Avrupa'ya gideceğini iddia etti.
KAHİRE ARABULUCULUĞA DEVAM EDECEK Mİ?
ABD'li ve İsrailli yetkililer, Mısır istihbarat şefi Abbas Kamel'in Avrupa'daki toplantıya katılıp katılmayacağının belli olmadığını ancak Kahire'nin arabuluculuk sürecine dahil olmaya devam edeceğini söyledi.
İsrail basını bir yandan Mısır'ın arabuluculuk görüşmelerinden çekileceğine yönelik spekülasyonlar ortaya atmaya devam ediyor.
Esir takası için protesto düzenleyen İsrailli aileler
Kahire'de Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşmeleri belli aralıklarla devam etse de İsrail yalnızca esir takasına dayalı bir ateşkes istiyor. Öte yandan Hamas ise Filistin'in 1947 sınırlarına dönmesi de dahil ilhaka karşı bir ateşkes planlıyor.