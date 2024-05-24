Avrupa’da CIA-Mossad buluşması! İsrail basını duyurdu: Rehine görüşmeleri orada yapılacak

İsrail basını, CIA ve Mossad'ın Avrupa'da bir araya geleceğini iddia etti.

AVRUPA'DA MOSSAD-CIA BULUŞMASI

İsrail gazetesi The Times of Israel'a konuşan iki yetkili, CIA direktörü William Burns'ün önümüzdeki günlerde Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereleri canlandırmak amacıyla Mossad şefi David Barnea ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile görüşmek üzere Avrupa'ya gideceğini iddia etti.