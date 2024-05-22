Survivor'dan elenen Nagihan Karadere'den ilk açıklama! Merve Aydın'a yenilince veda etmişti: "Dominik ağlıyor..."

Survivor All Star 2024, yayınlanan bölümleriyle izleyicilere yine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Son olarak şampiyonluk yolunda Merve Aydın'a 5-0 yenilen Nagihan Karadere adaya veda etti. "Mentalim çok kuvvetlidir ama mental olarak da gerçekten bittim. Savaşmak, gideceksem de böyle gitmek istedim. Her gün ağlayarak uyanmak gerçekten çok zordu benim için." sözleriyle duygularını dile getiren Nagihan Karadere'den eleme sonrası ilk açıklama geldi. İşte Nagihan Karadere'nin sosyal mesya hesabından paylaştığı o video...
Her sene olduğu gibi 2024 Survivor All Star'da kıyasıya mücadele devam ediyor.
Son olarak Merve Aydın'a final düellosunda 5-0 yenilen Nagihan Karadere yarışmaya veda etti.
Düello'da elenen Nagihan, "Beden gücü her şey burada. Mentalim çok kuvvetlidir ama mental olarak da gerçekten bittim. Savaşmak, gideceksem de böyle gitmek istedim. Her gün ağlayarak uyanmak gerçekten çok zordu benim için." ifadelerini kullanmıştı.