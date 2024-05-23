Aşk yaşadıkları konuşulmuştu! Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un partisinde Serenay Sarıkaya detayı! Gündeme bomba gibi düşen o iddia ortalığı karıştırdı

Yurt dışında dünyaca ünlü isimlerle sık sık partilerde boy gösteren Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, Mert Alaş ile beraber Türkiye'de birçok ünlünün katıldığı bir parti verdi. Partiye Serenay Sarıkaya'nın katıldığı ortaya çıktı. Geçmişte Sarıkaya'nın, Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından Ali Koç ile aşk yaşadığına dair bir iddia ortaya atılmıştı. Hatta Sarıkaya, bu iddiayı ortaya atan kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş, bir kadın derneğine bağışta bulunması karşılığında da onu affetmişti. Sarıkaya'nın partide olay çıkardığı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç sık sık gittiği partilerle biliniyor. Son dönemde yurt dışında dünyaca ünlü şarkıcılarla vakit geçiren Koç Türkiye'ye döndü.
Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ve Nevbahar Koç, Etiler'de ortak olduğu bir marka için davet düzenledi. Davette eşini yalnız bırakmayan Ali Koç dışında geceye birçok ünlü isim de katıldı.
ALİ KOÇ VE SARIKAYA'NIN AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Bu isimlerden biri de Serenay Sarıkaya oldu. Sarıkaya'nın geçmişte Ali Koç ile aşk yaşadığı konuşulmuştu. Hatta Sarıkaya, bu iddiayı ortaya atan kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş, bir kadın derneğine bağışta bulunması karşılığında da onu affetmişti.