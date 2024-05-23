Aşk yaşadıkları konuşulmuştu! Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un partisinde Serenay Sarıkaya detayı! Gündeme bomba gibi düşen o iddia ortalığı karıştırdı

Yurt dışında dünyaca ünlü isimlerle sık sık partilerde boy gösteren Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, Mert Alaş ile beraber Türkiye'de birçok ünlünün katıldığı bir parti verdi. Partiye Serenay Sarıkaya'nın katıldığı ortaya çıktı. Geçmişte Sarıkaya'nın, Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından Ali Koç ile aşk yaşadığına dair bir iddia ortaya atılmıştı. Hatta Sarıkaya, bu iddiayı ortaya atan kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş, bir kadın derneğine bağışta bulunması karşılığında da onu affetmişti. Sarıkaya'nın partide olay çıkardığı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...