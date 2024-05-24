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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 24 Mayıs 2024

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24 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde aşk hayatınız ve sevgi odaklı konularınız ön plana çıkabilir.
Kadersel konularda severek yaptığınız şeylere yönelebilirsiniz.

BOĞA
Son zamanlarda aile ilişkilerini önemseyeceğiniz ve kendinizi sevdiklerinizle mutlu hissedeceğiniz bir gündesiniz.

İKİZLER
Dava, mahkeme ya da yasal işlerinizin hız kazanacağı günlerdesiniz. İş giriş çıkışları ya da evrak işleri diğer mahkeme konuları lehinize işleyecek.

YENGEÇ
Bu aralar insanların yıpratıcı ilişkilerinin sizi telefondan dahi kontrol edebildiğini görerek sosyal medyadan bile uzaklaşmanız mümkün olabilir.

ASLAN
Bugünlerde aşk hayatınızla alakalı olarak daha verici ve sosyal olabilirsiniz.
Partneriniz ilginizden ve sevginizden hoşnut olacak.

BAŞAK
Daha hafif bir yaşam sürmek için hafif beslenmeyi yeme içme sürecinizin de bir parçası haline getirin.
Yaşamın amacının zaten bu olduğunu görebilirsiniz.

TERAZİ
Bazı unutulmaz anlar biriktireceksiniz.
Hayatın güzel tadlarını tesadüfi gibi gözükecek şekilde evinizde yaşayacağınız günlerdesiniz.

AKREP
Alacağınız varsa bugünlerde alacaklarınızı alabilir ve maddi bolluk görebilirsiniz.
Arkadaşlık ilişkilerinizde kırıcı olmaktan sakının.

YAY
Maddi konularda başkalarının yardım ve desteklerini göreceksiniz.
Mutluluğu ve keyfi derinden hissedeceğiniz bir gün olabilir sizin için.

OĞLAK
Ev işleriniz, aile ilişkilerinizin ön plana çıkacağı bugünlerde seyahat fikirine çok sıcak bakmayabilirsiniz. Evinizde huzur bulacaksınız.

KOVA
Hayatınızda bazı konuların size verim ve doygunluk verdiğini görebilirsiniz. Ayrıca kendinize küçük mutluluklar yaratabileceksiniz.

BALIK
Bugünlerde herkesten ve her şeyden uzaklaşarak kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz.
Dinlenme sürecini sevdiklerinizle değerlendirmek size ilham verecek.

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