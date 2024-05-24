Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde aşk hayatınız ve sevgi odaklı konularınız ön plana çıkabilir.

Kadersel konularda severek yaptığınız şeylere yönelebilirsiniz.

BOĞA

Son zamanlarda aile ilişkilerini önemseyeceğiniz ve kendinizi sevdiklerinizle mutlu hissedeceğiniz bir gündesiniz.

İKİZLER

Dava, mahkeme ya da yasal işlerinizin hız kazanacağı günlerdesiniz. İş giriş çıkışları ya da evrak işleri diğer mahkeme konuları lehinize işleyecek.

YENGEÇ

Bu aralar insanların yıpratıcı ilişkilerinin sizi telefondan dahi kontrol edebildiğini görerek sosyal medyadan bile uzaklaşmanız mümkün olabilir.

ASLAN

Bugünlerde aşk hayatınızla alakalı olarak daha verici ve sosyal olabilirsiniz.

Partneriniz ilginizden ve sevginizden hoşnut olacak.

BAŞAK

Daha hafif bir yaşam sürmek için hafif beslenmeyi yeme içme sürecinizin de bir parçası haline getirin.

Yaşamın amacının zaten bu olduğunu görebilirsiniz.

TERAZİ

Bazı unutulmaz anlar biriktireceksiniz.

Hayatın güzel tadlarını tesadüfi gibi gözükecek şekilde evinizde yaşayacağınız günlerdesiniz.

AKREP

Alacağınız varsa bugünlerde alacaklarınızı alabilir ve maddi bolluk görebilirsiniz.

Arkadaşlık ilişkilerinizde kırıcı olmaktan sakının.

YAY

Maddi konularda başkalarının yardım ve desteklerini göreceksiniz.

Mutluluğu ve keyfi derinden hissedeceğiniz bir gün olabilir sizin için.

OĞLAK

Ev işleriniz, aile ilişkilerinizin ön plana çıkacağı bugünlerde seyahat fikirine çok sıcak bakmayabilirsiniz. Evinizde huzur bulacaksınız.

KOVA

Hayatınızda bazı konuların size verim ve doygunluk verdiğini görebilirsiniz. Ayrıca kendinize küçük mutluluklar yaratabileceksiniz.

BALIK

Bugünlerde herkesten ve her şeyden uzaklaşarak kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz.

Dinlenme sürecini sevdiklerinizle değerlendirmek size ilham verecek.