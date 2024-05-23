Selin Öztürk nereye kayboldu? Herkesin ağzını açık bırakacak olay: Annemi başka bir adamla bastım! Müge Anlı dehşet içinde dinledi

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te izleyenlerin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Yeliz Karalar, 22 yaşındaki kızı Selin Öztürk 'ten 38 gündür haber alamadığını söyleyerek soluğu Müge Anlı, stüdyosunda aldı.

16 Nisan Salı günü Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kayıplara karışan Selin'in 4 yıl önce kendisinden 24 yaş büyük Gökhan Öztürk ile evlendiği öğrenildi. Gökhan Öztürk'ün şu an cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

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Anne Yeliz Hanım, bazı günler babasında bazı günler annesinde kalan Selin Öztürk'ün kaybolduğu gün duş almak için babasına gittiğini iddia etti.