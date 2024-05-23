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Selin Öztürk nereye kayboldu? Herkesin ağzını açık bırakacak olay: Annemi başka bir adamla bastım! Müge Anlı dehşet içinde dinledi

Müge Anlı'da yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 22 yaşındaki Selin Öztürk, 16 Nisan Salı günü Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kayıplara karıştı. Anne Yeliz Karalar, Selin'in 4 yıl önce kendisinden 24 yaş büyük Gökhan Öztürk ile evlendiğini söyledi. Anne Yeliz Hanım, kızının en son duş almak için babasının evine gittiğini söyledi. O zamandan beridir haber alamadığı kızı için endişeli olan anne Yeliz Hanım, Selin'in kaybına ilişkin boşandığı eşi ve oğlu Furkan'ı suçladı. Hakkındaki iddialara yanıt vermek için yayına çıkan Furkan'ın sözleri ise herkesi hayrete düşürdü. Annesinin babaannesini öldürmeye kalktığını ifade eden Furkan, annesini başka bir adamla da evde bastığını söyledi. Yeliz Hanım, bu suçlamalara 'kocam evliyken başka bir kadından 2 çocuk yaptı' sözleriyle yanıt verdi.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 15:13 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 15:13
Selin Öztürk nereye kayboldu? Herkesin ağzını açık bırakacak olay: Annemi başka bir adamla bastım! Müge Anlı dehşet içinde dinledi 1

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te izleyenlerin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Yeliz Karalar, 22 yaşındaki kızı Selin Öztürk'ten 38 gündür haber alamadığını söyleyerek soluğu Müge Anlı, stüdyosunda aldı.

Selin Öztürk nereye kayboldu? Herkesin ağzını açık bırakacak olay: Annemi başka bir adamla bastım! Müge Anlı dehşet içinde dinledi 2

16 Nisan Salı günü Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kayıplara karışan Selin'in 4 yıl önce kendisinden 24 yaş büyük Gökhan Öztürk ile evlendiği öğrenildi. Gökhan Öztürk'ün şu an cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Selin Öztürk nereye kayboldu? Herkesin ağzını açık bırakacak olay: Annemi başka bir adamla bastım! Müge Anlı dehşet içinde dinledi 3

Anne Yeliz Hanım, bazı günler babasında bazı günler annesinde kalan Selin Öztürk'ün kaybolduğu gün duş almak için babasına gittiğini iddia etti.

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