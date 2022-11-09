Eşine tek tek nasıl cinsel ilişkiye girdiğini yazmış! Müge Anlı canlı yayında müstehcen mesajları ortaya çıkardı! "İnsan kocasına bunu nasıl yazar.."
11 Ağustos'ta ölü bulunan Selim Yalçınkaya olayında son yaşanan gelişmmeler vatandaşları şoke etti. Eski eşinin Mehmet Yalçınkaya'ya yazdıkları Müge Anlı'yı çılgına çevirdi. 23 yaşında, bir çocuk babası olan Selim Yalçınkaya, Ankara Mamak'taki evinin garajında, 11 Ağustos 2022 tarihinde başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Müge Anlı'nın kapısını çalan Yalçınkaya'nın acılı ailesi eski eş Derya'dan şüphelendiklerini söyleyince Derya programa davet edilmişti. Bugün ise Müge Anlı, Selim Yalçınkaya'nın Derya tarafından aldatıldığını ve ihaneti kantılayan mesajları ortaya çıkardı. İşte Müge Anlı'yı çılgına çeviren o anlar...
23 yaşında, bir çocuk babası olan Selim Yalçınkaya, Ankara Mamak'taki evinin garajında, 11 Ağustos 2022 tarihinde başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Selim Yalçınkaya' dan haber alamayan annesi, sabah saat 08:00 civarlarında oğlunu aramaya başladı. Garaja doğru yönelen anne, yerde yatan Selim Yalçınkaya'nın cesedini 2 yaşındaki çocuğu ile birlikte buldu..
Selim Yalçınkaya'nın, cinayetten 7 ay önce boşandığı aktarıldı. Bu nedenle Yalçınkaya'nın ailesi eski eşinden şüphelendiğini aktardı.
Müge Anlı, araştırmalara devam ederken Derya'nın eşine atığı ihanet mesajları ortaya çıktı. Derya tek tek eşini nasıl anlattığını eşine mesaj olarak yollamış.
ortaya çıkan yazışmalar Müge Anlı'yı şoke etti! Anlı mesajalrı Derya'ya göstererek "Senin bu karı-koca yazışmaların var. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim... Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak... Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?" dedi.