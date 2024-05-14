Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Taşlar ile kavga ederek bir yere varamayacağınız için enerjinizi iyi bir strateji ile onları yolunuzdan kaldırmaya kullanmanızda fayda var.

BOĞA

Bugünlerde kontrolü biraz kaybedebilir pasif agresif durumun bir miktar dışına çıkarak kendinizi biraz sert bir dille ifade edebilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde iletişimsel kopukluklara karşı önlem almanız gerekebilir. Özellikle birebir iletişim yolu ile olan durumlarda kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda sevgi saygı ve huzurun ön planda olacağı dönemdesiniz ancak retro etkilerine dikkat ettiğiniz taktirde.

ASLAN

Uç noktalarınızı keşfedeceğiniz bir sürece girdiğiniz için dikkatli olmanızda fayda var. Sizler sakin olduğunuz için problem yaratmaz.

BAŞAK

Son zamanlarda sizi üzen bazı konularda artık aksiyon almanızın zamanı geldi.

Sizi üzen her şeyi bir deftere yazın ve daha sonra yakın.

TERAZİ

Kendinizi daha iyi ifade etmek ve karar almak için ilerleyen günleri seçmelisiniz.

Bugünleri dinlenme fırsatı olarak değerlendirmenizde fayda var.

AKREP

Bugünlerde cümlelerinizi dikkatli seçmeniz ve nezaketinizi korumanız gerekmekte.

Özellikle iş yerinizde sinirlenmekten kaçının.

YAY

Bugünlerde partneriniz sizin karmaşık olduğunuzu düşünerek sizi anlamakta zorlandığını söyleyebilir. kendinizi ifade etme dilini değiştirmelisiniz.

OĞLAK

Aşk hayatınızda ne istediğinizi bilmenin önemini kavrayacağınız bir gün olabilir. Bu sürede onunla iletişiminizde net ifadeler kullanmanız önemli.

KOVA

Konuşulması gereken önemli konuları ertelemekte fayda var. Bugünlerde kaçırdığınız bazı fırsatlar tekrar önünüze gelerek sizi şaşırtabilir.

BALIK

Bugünlerde kendinizi biraz huzursuz ve gergin hissedebilirsiniz.

Ne istediğinizden tam emin olamayabilir, yön değişikliğine gidebilirsiniz.