MHP lideri Devlet Bahçeli’den Eurovision’daki sapkınlık dayatmasına tepki! TAKVİM gündeme getirmişti | 14 Mayıs MHP Grup Toplantısı

Takvim'in gündeme getirdiği Eurovision'daki sapkınlık dayatmasına değinene Bahçeli, "Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehdit ile yüz yüze kaldığını belgelemiştir. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın çöküş propagandasına dönüşmesi kokuşmuşluğu göstermiştir. İsviçreli yarışmacının kıyafeti utanç vericidir. Buna modernlik deniyorsa olmaz olsun böyle bir modernlik. Batı'nın çağdaşlığı batsın" ifadelerini kullandı.





İSRAİL HADDİNİ AŞMIŞTIR

BM dünya barışı için kurulsa da bu tarihi pozisyonundan uzaklaşmıştır. Filistin'de görüldüğü gibi BM'de alınan karar 5 devlet tarafından yok sayılmakta ve işlevsiz hale getirilmekte. Türkiye'nin aralarında bulunduğu 80 ülke Filistin üyeliğinin tekrar görüşülmesi için tasarı sunmuştur. 143 ülke kabul, 9 ülkenin ret oyu ile onaylanmıştır. Uluslararası toplum Filistin'in yanında durmuştur. Netanyahu katil, soykırımcı arıyorsa bir boy aynasına bakmalıdır. İsrail hattı ve hududu çoktan aşmıştır.

BM'nin demokratikleşmesi acil eylem çerçevesinde ele alınmalıdır. Eşit temsiliyet hakkının sağlanması hayata geçirilmelidir. Daha kapsayıcı yapı kurulmalıdır.

Veto yetkisinin sınırlandırılması dünya barışına muazzam bir hizmet olacaktır. Netanyahu'nun Refah'taki masumlara saldırması alçaklıktır. 221 gündür sivil halk yok edilmekte. Soykırımın bahanesi olamaz. Türkiye cesur dolu politikaları Filistin'in destekçisidir. Türkiye haklının safında, zulmün karşısındadır.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve kabinesinin sonuna kadar yanındayız ve arkasında duracağız. Bugün Kudüs'te susarsak gelecekte yurdumuzda çetin olaylar olacaktır. Gazze'yi konuşmak demek Şanlıurfa'yı konuşmak demektir. İsrail ile Filistin arasında ateşkes yapılmalı ve kalıcı barış için taraflar harekete geçmelidir. Başkenti Doğu Kudüs olan, 67 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasından başka seçenek yoktur. Aksi halde orta doğunun bir kıvılcımla yanması mukadderdir.