PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

15-31 Mayıs İŞKUR personel alımı başvuru şartları açıklandı! En az 21.570 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

İŞKUR, Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlar için yeni bir personel alım ilanı yayımladı. Bu yeni ilan, hem özel hem de kamu sektörlerinde çeşitli kadrolar için büyük bir istihdam kapısı açıyor. Yüksek maaşlarla sunulan bu iş imkanları, iş arayanlar için değerlendirilmesi gereken önemli fırsatlar sunmaktadır. İŞKUR'un yayımladığı ilanlar, farklı nitelik ve deneyimlere sahip bireyler için geniş bir yelpazede iş pozisyonları içeriyor. Hem özel sektörde hem de kamu alanında yer alan bu pozisyonlar, çeşitli meslek gruplarına hitap ediyor. Teknik, idari ve saha çalışmaları gibi farklı alanlardaki pozisyonlar, iş arayanların kariyer hedeflerine ve becerilerine göre tercih edilebilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 08:54 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 08:54
15-31 Mayıs İŞKUR personel alımı başvuru şartları açıklandı! En az 21.570 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yayımlanan ilanlara göre, çeşitli kadrolarda yüksek maaşlarla iş imkanı sunulacak. Bu durum, pek çok iş arayan vatandaş için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Özel ve kamu sektörlerine yönelik alımların yapılacağı belirtiliyor. Bu durum, özel sektörde çalışmak isteyenler ve kamu sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için çeşitli seçenekler sunuyor. İŞKUR, iş bulma konusunda etkili bir araçtır. İş arayan herkes, İşkur'un web sitesini ziyaret ederek ilanlara başvurabilir ve kendilerine uygun iş fırsatlarını değerlendirebilir.

Bu ilan, iş arayanlara fırsat sunuyor. İşkur'un sunduğu olanakları takip etmek ve başvuruları düzenli olarak kontrol etmek, iş arama sürecinde önemli bir adım olabilir. Başvuruda bulunmadan önce ilanın tüm detaylarını dikkatlice incelemek de büyük önem taşır.

İşkur'dan Yeni Personel Alım İlanı

İşkur, iş arayanlara büyük bir fırsat sunarak çeşitli kadrolarda alımlar yapacak.

Alım Yapılacak Kadrolar

İşkur, kamu ve özel sektörler için çeşitli kadrolarda alımlar yapacak.

Büro Personeli Alımı

Büro yönetimi konularında yetenekli olanlar için büro personeli pozisyonları açılacak. Bu pozisyonda çalışacak personeller, ofis işlerini düzenleyecek ve belge ile dokümanları yönetecekler.

Büro Personeli Alımı İçin Tıklayınız

(ARAMA KISMINA BÜRO PERSONELİ YAZIN)

Güvenlik Görevlisi Alımı

Güvenlik sektöründe çalışmak isteyenler için güvenlik görevlisi pozisyonları açılacak. Güvenlik görevlileri, iş yerlerinin güvenliğini sağlayacak ve giriş-çıkışları denetleyecekler.

Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız

(ARAMA KISMINA GÜVENLİK GÖREVLİSİ YAZIN)

Temizlik Personeli Alımı

Temizlik pozisyonlarında çalışmak isteyenler için temizlik personeli alımları yapılacak. Temizlik personelleri, iş yerlerinin temizliğini düzenli olarak yapacaklar.

Temizlik Personeli Alımı İçin Tıklayınız

(ARAMA KISMINA TEMİZLİK PERSONELİ YAZIN)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
Son dakika | Acı haber geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Türk demokrasisinin doğum tarihi: 14 Mayıs! Beyaz ihtilal 74 yaşında
EMEKLİYE ÇİFTE ZAM! Memur emeklilerinin Temmuz artışı ne olacak? 3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ne zaman hayata geçirilecek?
Gazze’de soykırım var! Katil İsrail durmuyor! Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj: Ölüm her an kapımızda
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak açıklamalar! Aramızda çözemeyeceğiz sorun yok mesajı | Yunan’a ’Hamas’ ve ’Kariye’ ayarı
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek fena yakalandı! Polislerin yanında uyuşturucu sordu
Yunanistan ve Türkiye arasında bahar havası! Hedef ticareti 10 milyar dolara çıkarmak
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Açığa alınan polis müdürlerinin evlerinde arama ve el koyma işlemi başlatıldı!
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la ilgili ayrılık kararı netleşti!
Rüşvet, yolsuzluk, 16 ayrı suç! Türk düşmanı ABD’li Senatör Menendez hakim karşısında! 212 yıla kadar hapis...
HAVA DURUMU | Meteorolojiden uyarılar peş peşe geliyor! 6 il için çağrı yapıldı! Yarın hava nasıl olacak?
Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday oldu! Ben Mourinho’yu getireceğim diyerek duyurdu... Artık çocuklar üzülmesin
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek madde madde sıraladı: Yabancı menşeli araca son!
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
SON DAKİKA