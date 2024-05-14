15-31 Mayıs İŞKUR personel alımı başvuru şartları açıklandı! En az 21.570 TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor!

Yayımlanan ilanlara göre, çeşitli kadrolarda yüksek maaşlarla iş imkanı sunulacak. Bu durum, pek çok iş arayan vatandaş için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir.
Yayımlanan ilanlara göre, çeşitli kadrolarda yüksek maaşlarla iş imkanı sunulacak. Bu durum, pek çok iş arayan vatandaş için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir.
Özel ve kamu sektörlerine yönelik alımların yapılacağı belirtiliyor. Bu durum, özel sektörde çalışmak isteyenler ve kamu sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için çeşitli seçenekler sunuyor. İŞKUR, iş bulma konusunda etkili bir araçtır. İş arayan herkes, İşkur'un web sitesini ziyaret ederek ilanlara başvurabilir ve kendilerine uygun iş fırsatlarını değerlendirebilir.
Bu ilan, iş arayanlara fırsat sunuyor. İşkur'un sunduğu olanakları takip etmek ve başvuruları düzenli olarak kontrol etmek, iş arama sürecinde önemli bir adım olabilir. Başvuruda bulunmadan önce ilanın tüm detaylarını dikkatlice incelemek de büyük önem taşır.
İşkur, iş arayanlara büyük bir fırsat sunarak çeşitli kadrolarda alımlar yapacak.
İşkur, kamu ve özel sektörler için çeşitli kadrolarda alımlar yapacak.
Büro yönetimi konularında yetenekli olanlar için büro personeli pozisyonları açılacak. Bu pozisyonda çalışacak personeller, ofis işlerini düzenleyecek ve belge ile dokümanları yönetecekler.
Büro Personeli Alımı İçin Tıklayınız
(ARAMA KISMINA BÜRO PERSONELİ YAZIN)
Güvenlik sektöründe çalışmak isteyenler için güvenlik görevlisi pozisyonları açılacak. Güvenlik görevlileri, iş yerlerinin güvenliğini sağlayacak ve giriş-çıkışları denetleyecekler.
Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Tıklayınız
(ARAMA KISMINA GÜVENLİK GÖREVLİSİ YAZIN)
Temizlik pozisyonlarında çalışmak isteyenler için temizlik personeli alımları yapılacak. Temizlik personelleri, iş yerlerinin temizliğini düzenli olarak yapacaklar.
Temizlik Personeli Alımı İçin Tıklayınız
(ARAMA KISMINA TEMİZLİK PERSONELİ YAZIN)