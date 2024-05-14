Başkan Erdoğan ’Kudüs Şövalyesi’ wushu kungfucu Necmettin Erbakan Akyüz ile bir araya geldi! Gazze için şampiyonluktan vazgeçti

Necmettin Erbakan Akyüz ve Başkan Erdoğan





"KARİYERİM ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARDAN DEĞERLİ DEĞİL"



Bilindiği üzere milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma kayıtsız kalmamış, "Kariyerim öldürülen çocuklardan değerli değil" demişti.



Akyüz konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;



Ben kalkıp kariyerime odaklanıp aman kariyerime bir şey olmasın fikriyatı ile duramazdım, tepkimi ortaya koydum. Tepkimi ortay koyarken de böyle bir şey yaşanacağını zaten tahmin etmiştim.



İSRAİL BAYRAĞI AÇMIŞ OLSAYDIM BANA BU CEZAYI VERMEZDİ



Orada Filistin bayrağı değil de İsrail bayrağı açmış olsaydım. Avrupa Federasyonu bana bu cezayı vermezdi. Zaten ilk tepki İsrail'den geldi. İsrail şampiyonalığa gelmedi ama tabii şampiyonluğun çok sıkı takipçisi olmuştu. Ben ilk kürsüden "terörist İsrail" şeklinde bağırdığım videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştım. Belçikalı Federasyon Başkanı bunu silmem gerektiğini bizim başkan federasyon başkan vekilimiz ki babam Abdurahman Akyüz yoluyla iletmesini istedi. Babama, "Necmettin kaldırsın o videoyu" dedi.



Tabii babam kaldırmamam taraftarıydı. Durumun gayet doğru olduğu fikri vardı ve bunu bana zaten aktardı. Birçok ülkeden tepki geldi. Mesela Ukrayna'dan tepki geldi. Ukrana'da da savaş var. Orada da birçok kişi öldü. Neden tepki vermiyorsunuz? denildi.

Biz her zaman mazlumun yanındayız. Bir sürü destek mesajı da geldi tabi ki tehdit de aldım. Türkiye'de ki insanların yüz yıl öncesine kadar bizim topraklarımız olan Filistin topraklarında bu kadar zulüm varken "bana ne oradan" demesini gerçekten anlam veremiyorum."