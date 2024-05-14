PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan 'Kudüs Şövalyesi' wushu kungfucu Necmettin Erbakan Akyüz ile bir araya geldi! Gazze için şampiyonluktan vazgeçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de kan bağışı kampanyasına katılanları ziyaret etti. Erdoğan ziyarette, Filistin bayrağı açarak dabke dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz ile bir araya geldi. İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma kayıtsız kalmayan Akyüz "Kariyerim öldürülen çocuklardan değerli değil" diyerek büyük takdir toplamıştı. Genç sporcuya onurlu duruşu sonrası Filistin devleti tarafından "Kudüs Nişanı" takdim edilmiş, "Kudüs Şövalyesi" unvanı verilmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 17:55 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 18:10
Başkan Erdoğan ’Kudüs Şövalyesi’ wushu kungfucu Necmettin Erbakan Akyüz ile bir araya geldi! Gazze için şampiyonluktan vazgeçti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca Genel Merkez'de düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılanları ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'dan kan bağışı kampanyasına ziyaret!

Kan bağışında bulunanlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.

Necmettin Erbakan Akyüz ve Başkan ErdoğanNecmettin Erbakan Akyüz ve Başkan Erdoğan

FİLİSTİN'E DESTEK VERDİĞİ İÇİN ŞAMPİYONLUĞU İPTAL EDİLEN GENÇLE BİR ARADA

Erdoğan, burada, İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak, dabke dansı yatığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz ile de bir araya geldi.

Necmettin Erbakan Akyüz ve Başkan ErdoğanNecmettin Erbakan Akyüz ve Başkan Erdoğan


"KARİYERİM ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARDAN DEĞERLİ DEĞİL"

Bilindiği üzere milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma kayıtsız kalmamış, "Kariyerim öldürülen çocuklardan değerli değil" demişti.

Akyüz konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

Ben kalkıp kariyerime odaklanıp aman kariyerime bir şey olmasın fikriyatı ile duramazdım, tepkimi ortaya koydum. Tepkimi ortay koyarken de böyle bir şey yaşanacağını zaten tahmin etmiştim.

İSRAİL BAYRAĞI AÇMIŞ OLSAYDIM BANA BU CEZAYI VERMEZDİ

Orada Filistin bayrağı değil de İsrail bayrağı açmış olsaydım. Avrupa Federasyonu bana bu cezayı vermezdi. Zaten ilk tepki İsrail'den geldi. İsrail şampiyonalığa gelmedi ama tabii şampiyonluğun çok sıkı takipçisi olmuştu. Ben ilk kürsüden "terörist İsrail" şeklinde bağırdığım videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştım. Belçikalı Federasyon Başkanı bunu silmem gerektiğini bizim başkan federasyon başkan vekilimiz ki babam Abdurahman Akyüz yoluyla iletmesini istedi. Babama, "Necmettin kaldırsın o videoyu" dedi.

Tabii babam kaldırmamam taraftarıydı. Durumun gayet doğru olduğu fikri vardı ve bunu bana zaten aktardı. Birçok ülkeden tepki geldi. Mesela Ukrayna'dan tepki geldi. Ukrana'da da savaş var. Orada da birçok kişi öldü. Neden tepki vermiyorsunuz? denildi.

Biz her zaman mazlumun yanındayız. Bir sürü destek mesajı da geldi tabi ki tehdit de aldım. Türkiye'de ki insanların yüz yıl öncesine kadar bizim topraklarımız olan Filistin topraklarında bu kadar zulüm varken "bana ne oradan" demesini gerçekten anlam veremiyorum."

Necmettin Erbakan Akyüz'e Kudüs nişanı takdim edildi

KUDÜS NİŞANI ALDI 'KUDÜS ŞÖVALYESİ" UNVANI VERİLDİ

Necmettin Erbakan Akyüz'e Filistin devleti tarafından "Kudüs Nişanı" takdim edildi ve "Kudüs Şövalyesi" unvanı verildi. Düzenlenen törende konuşan Filistinli yetkililer, Akyüz'ün Türk insanının Filistin davası konusundaki duruşunun temsilcisi olduğunu ve yapmış olduğu hareketle herkese örnek teşkil ettiğini söyledi.

İkiyüzlü Avrupa! Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz tehditlere boyun eğmedi: Kariyerim öldürülen çocuklardan değerli değil

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Külliye’de hareketli saatler | Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u çağırdı! Gözler AK Parti Grup Toplantısı’nda
Başkan Erdoğan’dan iç muhasebe mesajı: Kongre sürecini başlatıyoruz | Yanlışta ısrar kaybettirir | Siyasette hava değişti
Türk Telekom
İZLE I Arda Güler şov devam ediyor! İşte o muhteşem gol
Ne Biden ne de Putin! Başkan Recep Tayyip Erdoğan en beğenilen lider oldu
Son dakika haberleri... İstanbul’da suya yüzde 36 zam geldi | Yeni tarife ne oldu? Metreküpü kaç lira?
Kirli maşaların ’temiz eller’ hayali! Ankara Emniyeti’nde neler oluyor? Yeni 17/25 Aralık girişimi mi? Flaş Uğur Dündar iddiası
SON DAKİKA | Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İstenen cezalar belli oldu
FETÖ’cü Enes Kanter’e taciz soruşturması! Attığı mesajlar böyle ifşa edildi
Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar
Türkmen gazı için kritik adım! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı
Mescid-i Aksa’ya ‘İsrail bağımsızlık günü’ baskını! Joe Biden’dan Isaac Herzog’a tebrik mektubu: ABD Tel Aviv ile ilişkisinden gurur duyuyor
SON DAKİKA | Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Şaban Ataş’ın cesedini Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
84 yaşında vefat eden Ayten Gökçer’in son görüntüsü ortaya çıktı! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i...
SON DAKİKA