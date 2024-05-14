Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray üst üste ikinci şampoiyonluk için geri sayıma geçti. Aslan, ligin kalan son iki haftasında 1 puan elde etmesi halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray üst üste ikinci şampoiyonluk için geri sayıma geçti. Aslan, ligin kalan son iki haftasında 1 puan elde etmesi halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.
Sarı kırmızılılarda ana hedef, Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmayı kazanarak taraftarına çifte bayram yaşatmak.
Galatasaray'ın derbiyi kaybetmesi halinde ise gözler son hafta oynanacak Konyaspor maçına çevrilecek. Konyaspor'un düşme tehlikesi yaşaması Galatasaray için maçı zora sokabilir.
TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM
Galatasaray'da gözler bir yandan da transfer dönemine çevrilmiş durumda. Sarı kırmızılılarda her ne kadar başkanlık seçimi yapılacak olsa da çalışmalar aksamıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'ın raporuna göre hareket eden yönetim, takımdan ayrılacak olan isimleri de belirledi.
6 AYRILIK
Muslera ve Torreira ile yeni sözleşme imzlayan sarı kırmızılılar, yabancı sayısının 12'ye düşecek olması nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayıracak.
Bu isimlerin başında, neredeyse hiç katkı alınamayan Serge Aurier ve Ndombele geliyor.
Galatasaray, kiralık olarak kadrosunda bulunan Carlos Vinicius ile de yola devam etmeyecek.
Aslan, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Zaha, Tete ve Sergio Oliveira içinse gelen teklifleri değerlendirecek.
SANCHEZ VE NELSSON KARARI
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın stoper partnerlerine teklifler gelmeye devam ediyor. Aslan Nelsson ve Davinson için İtalyan kulüpleriyle görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı kırmızılılarda hedef iki ismi de 20 milyon euronun üzerinde rakamlar satmak.
ZIYECH TAKIMDA KALDI!
Galatasaray'da ligin ilk yarısında yokları oynayan Hakim Ziyech, Afrika Kupası'nın ardından ise hayat buldu.
Takıma her hafta gol ve asist katkısı yapmaya başlayan Faslı yıldız için sarı kırmızılılar opsiyonu kullandı.
BARIŞ ALPER'E TEKLİFLER VAR!
Galatasaray'da sezonun flaş isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz, performansının her hafta üstüne koyarak devam ediyor.
Sarı kırmızılıların yıldızı için dev teklifler gelse de Aslan, teklifleri dinlemek için EURO 2024'ün sonunu bekleyecek.
MERTENS BİLMECESİ!
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dries Mertens'in geleceği merak konusu.
Son haftalarda gösterdiği performansla takımını sırtlayan Belçikalı yıldızın ülkesine dönmesi bekleniyordu.
Ancak sarı kırmızılıların 1 yıl daha mukavele imzalamak istediği yıldız 10 numaranın kafası karışmış durumda.
Mertens, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray ile sözleşme görüşmelerine başlayacağını duyurmuştu.
ICARDI KALACAK MI?
Galatasaray'a geldiği günden bu yana performansıyla lige damga vuran Mauro Icardi'nin de takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Özellikle Arabistan ve Amerika'dan önemli teklifler alan Arjantinli yıldızın geleceği de bilinmezliğini koruyor.
İTALYANLARDAN ŞOK İDDİA
Gelecek sezon Serie A'da mücadele edecek olan Como'nun gözünü Mauro Icardi'ye diktiği belirtildi. İtalyan basınına yansıyan habere göre, Arjantinli yıldızın Como'da oturacağı ev de hazır.
1907 yılında kurulan takımın hissedarları arasında Thierry Henry ve Cesc Fabregas da bulunuyor.