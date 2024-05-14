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Galatasaray'ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, hafta sonu Fenerbahçe karşısında 24. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda şoke eden bir gelişme yaşandı. İtalyan basınının haberine göre yıldız futbolcu gelecek sezon Çizme'de top koşturacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 15:23 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 15:23
Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray üst üste ikinci şampoiyonluk için geri sayıma geçti. Aslan, ligin kalan son iki haftasında 1 puan elde etmesi halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

Sarı kırmızılılarda ana hedef, Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmayı kazanarak taraftarına çifte bayram yaşatmak.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

Galatasaray'ın derbiyi kaybetmesi halinde ise gözler son hafta oynanacak Konyaspor maçına çevrilecek. Konyaspor'un düşme tehlikesi yaşaması Galatasaray için maçı zora sokabilir.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM

Galatasaray'da gözler bir yandan da transfer dönemine çevrilmiş durumda. Sarı kırmızılılarda her ne kadar başkanlık seçimi yapılacak olsa da çalışmalar aksamıyor.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

Teknik direktör Okan Buruk'ın raporuna göre hareket eden yönetim, takımdan ayrılacak olan isimleri de belirledi.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

6 AYRILIK

Muslera ve Torreira ile yeni sözleşme imzlayan sarı kırmızılılar, yabancı sayısının 12'ye düşecek olması nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayıracak.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

Bu isimlerin başında, neredeyse hiç katkı alınamayan Serge Aurier ve Ndombele geliyor.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

Galatasaray, kiralık olarak kadrosunda bulunan Carlos Vinicius ile de yola devam etmeyecek.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

Aslan, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Zaha, Tete ve Sergio Oliveira içinse gelen teklifleri değerlendirecek.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

SANCHEZ VE NELSSON KARARI

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın stoper partnerlerine teklifler gelmeye devam ediyor. Aslan Nelsson ve Davinson için İtalyan kulüpleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

Sarı kırmızılılarda hedef iki ismi de 20 milyon euronun üzerinde rakamlar satmak.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

ZIYECH TAKIMDA KALDI!

Galatasaray'da ligin ilk yarısında yokları oynayan Hakim Ziyech, Afrika Kupası'nın ardından ise hayat buldu.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

Takıma her hafta gol ve asist katkısı yapmaya başlayan Faslı yıldız için sarı kırmızılılar opsiyonu kullandı.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

BARIŞ ALPER'E TEKLİFLER VAR!

Galatasaray'da sezonun flaş isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz, performansının her hafta üstüne koyarak devam ediyor.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

Sarı kırmızılıların yıldızı için dev teklifler gelse de Aslan, teklifleri dinlemek için EURO 2024'ün sonunu bekleyecek.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

MERTENS BİLMECESİ!

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dries Mertens'in geleceği merak konusu.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

Son haftalarda gösterdiği performansla takımını sırtlayan Belçikalı yıldızın ülkesine dönmesi bekleniyordu.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

Ancak sarı kırmızılıların 1 yıl daha mukavele imzalamak istediği yıldız 10 numaranın kafası karışmış durumda.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

Mertens, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray ile sözleşme görüşmelerine başlayacağını duyurmuştu.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

ICARDI KALACAK MI?

Galatasaray'a geldiği günden bu yana performansıyla lige damga vuran Mauro Icardi'nin de takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Özellikle Arabistan ve Amerika'dan önemli teklifler alan Arjantinli yıldızın geleceği de bilinmezliğini koruyor.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

İTALYANLARDAN ŞOK İDDİA

Gelecek sezon Serie A'da mücadele edecek olan Como'nun gözünü Mauro Icardi'ye diktiği belirtildi. İtalyan basınına yansıyan habere göre, Arjantinli yıldızın Como'da oturacağı ev de hazır.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

1907 yılında kurulan takımın hissedarları arasında Thierry Henry ve Cesc Fabregas da bulunuyor.

Galatasaray’ı şoke eden ayrılık iddiası! İtalyanlar duyurdu: Evi bile hazır

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