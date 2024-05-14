16 yıl önce evlendiler! Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ’un en cesur halini paylaştı! Gören bir daha baktı! “Otosansür uyguladım...”

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan'ın paylaşımıyla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, eşi Pınar Altuğ ile uzanırken çektiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Altuğ'un en cesur halini paylaşan Atacan "Otosansür uyguladım" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...