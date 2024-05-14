PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

16 yıl önce evlendiler! Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ’un en cesur halini paylaştı! Gören bir daha baktı! “Otosansür uyguladım...”

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan'ın paylaşımıyla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, eşi Pınar Altuğ ile uzanırken çektiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Altuğ'un en cesur halini paylaşan Atacan "Otosansür uyguladım" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 16:15 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 16:33
16 yıl önce evlendiler! Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ’un en cesur halini paylaştı! Gören bir daha baktı! “Otosansür uyguladım...” 1

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve kızı Su'yu kucağına aldı.

16 yıl önce evlendiler! Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ’un en cesur halini paylaştı! Gören bir daha baktı! “Otosansür uyguladım...” 2

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ, bu kez eşi Yağmur Atacan'ın yayınladığı fotoğrafla gündeme geldi.

16 yıl önce evlendiler! Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ’un en cesur halini paylaştı! Gören bir daha baktı! “Otosansür uyguladım...” 3

Atacan, sosyal medya hesabında Anneler Günü'ne özel dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

SON DAKİKA