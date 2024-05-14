Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar

Teknik direktör İsmail Kartal, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, zorlu maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini ifade etti.

Dev derbi hakkında Kartal, "İyi oyuncularımız var. Sakatlıktan çıkanlar var. Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.

