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Fenerbahçe'de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11'ini belirledi! Savunmada sürpriz karar

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Sarı lacivertlilerde hedef sahadan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk şansını son haftaya taşımak. Teknik direktör İsmail Kartal, cezalı Becao yerine sahaya kimi süreceğine de karar verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 17:24 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 17:25
Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dev derbide Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar

Sarı-lacivertliler, 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak maçtan mutlak galibiyet amaçlıyor.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar

Süper Lig'in bitmesine 2 hafta kala şampiyonluk yarışının oldukça uzağında olan Kanarya, taraftarına derbi zaferi yaşatmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar

Teknik direktör İsmail Kartal, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, zorlu maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini ifade etti.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar

Dev derbi hakkında Kartal, "İyi oyuncularımız var. Sakatlıktan çıkanlar var. Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar

3 ÖNEMLİ EKSİK!

Fenerbahçe'de Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi 3 önemli eksik bulunuyor.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar

Mondihome Kayserispor maçında sarı kart gören Becao ise cezalı durumda olduğu için maç kadrosunda olmayacak.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar

STOPER KARARI VERİLDİ!

Kanarya'da başarılı savunmacı Becao'nun cezalı olması nedeniyle savunma kurgusunun nasıl olacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar

Teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray derbisinde sahaya sürmeyi planladığı stoper tandemine karar verdi.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar

ÇAĞLAR VE OOSTERWOLDE STOPERDE!

RAMS Park'ta oynanacak dev derbide savunmanın göbeğinde Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde olacak.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar

Kaleyi Hırvat eldiven Dominik Livakovic koruyacak.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar

DJIKU 6 NUMARADA!

Kayserispor karşılaşmasında ön libero olarak gösterdiği performansla beğeni toplayan Alexander Djiku, yine 6 numarada görev alacak.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar

Orta saha kurgusunu Djiku, Fred ve Szymanski olarak belirleyen İsmail Kartal, kanatlarda Tadic ve Cengiz'e forma verecek.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar

İleri uçta yine son haftaların golcüsü Michy Batshuayi'nin forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar

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