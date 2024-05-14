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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye "anayasa" ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler sürüyor. Numan Kurtulmuş bugün TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 13:09 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 15:42
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye anayasa ziyareti

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Türkiye yeni anayasa için çalışmalara başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği sivil anayasa için partiler çalışmalarını sürdürüyor.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN MHP'YE ZİYARET
Geçtiğimiz hafta CHP'yi DEM'i ve İYİ Parti'yi ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bugün de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Kurtulmuş, gazetecilere açıklamada bulundu.

Meclis'te, anayasaya ilişkin çalışmalar kapsamında MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşlerini aldıklarını ifade eden Kurtulmuş, verimli ve faydalı görüşme yapıldığını dile getirdi.

SÖZ DE KARAR DA MECLİSİNDİR
Türkiye'nin geleceğine ilişkin de görüşlerin aktarıldığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu anayasa çalışmalarıyla birlikte darbelerin ürünü olan, kaç sefer değişirse değişsin hala o darbelerin ruhunu içerisinde taşıyan bu anayasadan kurtulacak, yeni, sivil, demokratik, kapsayıcı yeni bir anayasa ile yeni bir anayasa çalışmasıyla karşı karşıya kalacaktır. Mümkün olduğu kadar açık, şeffaf, herkesin görüşlerini oldukça net bir şekilde paylaştığı, sadece Mecliste grubu bulunan partilerin değil, grubu bulunmayan partilerin de üniversitelerin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye'de 'Bu konuyla ilgili benim de yapıcı fikrim var' diyen herkesin fikirlerine açık süreci yöneteceğiz. Söz de karar da Meclisindir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri anayasayla ilgili oylamayı yapacaklar ve ümit ediyoruz ki Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır, Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır."

Kurtulmuş'u kapıda karşılayan ve görüşmeden sonra da uğurlayan Bahçeli, TBMM Başkanı'na açıklaması sırasında da eşlik etti.

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