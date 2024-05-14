TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye "anayasa" ziyareti

NUMAN KURTULMUŞ'TAN MHP'YE ZİYARET Geçtiğimiz hafta CHP'yi DEM'i ve İYİ Parti'yi ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bugün de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'yi ziyaret etti.

SÖZ DE KARAR DA MECLİSİNDİR

Türkiye'nin geleceğine ilişkin de görüşlerin aktarıldığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu anayasa çalışmalarıyla birlikte darbelerin ürünü olan, kaç sefer değişirse değişsin hala o darbelerin ruhunu içerisinde taşıyan bu anayasadan kurtulacak, yeni, sivil, demokratik, kapsayıcı yeni bir anayasa ile yeni bir anayasa çalışmasıyla karşı karşıya kalacaktır. Mümkün olduğu kadar açık, şeffaf, herkesin görüşlerini oldukça net bir şekilde paylaştığı, sadece Mecliste grubu bulunan partilerin değil, grubu bulunmayan partilerin de üniversitelerin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye'de 'Bu konuyla ilgili benim de yapıcı fikrim var' diyen herkesin fikirlerine açık süreci yöneteceğiz. Söz de karar da Meclisindir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri anayasayla ilgili oylamayı yapacaklar ve ümit ediyoruz ki Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır, Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır."

Kurtulmuş'u kapıda karşılayan ve görüşmeden sonra da uğurlayan Bahçeli, TBMM Başkanı'na açıklaması sırasında da eşlik etti.