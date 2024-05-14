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Resmi Gazete'de yayımlandı! Emlak alım satımı için flaş karar! O şart 31 Aralık'a kadar kaldırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yetki belgesi almak isteyen emlakçılar için 31 Aralık'a kadar mesleki deneyim şartı kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 16:02 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 16:03
Resmi Gazete’de yayımlandı! Emlak alım satımı için flaş karar! O şart 31 Aralık’a kadar kaldırıldı

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Buna göre, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerce 31 Aralık'a kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki deneyim şartı aranmayacak. Ayrıca, Bakanlık söz konusu süreyi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, emlak sektöründe kayıt dışı faaliyetlerin ve haksız rekabetin önlenmesi, adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ve kaliteli hizmet sunumu sağlanarak tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 2018'den bu yana yürürlükte olduğu anımsatıldı.

SEKTÖRDE YAŞANAN SIKINTILARIN ORTADAN KALDIRILMASI AMAÇLANDI
Açıklamada, "Yönetmelikle, taşınmaz ticaretinin Bakanlık tarafından yetki belgesi alan işletmeler tarafından yapılması öngörüldü ancak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden emlak işletmelerinin, yetki belgesi alınması için gerekli diğer tüm şartları haiz olmalarına rağmen mesleki deneyim şartını sağlayamamaları nedeniyle yetki belgesi temininde problem yaşadıkları anlaşıldı. Bu kapsamda, yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması ve sektör beklentilerinin karşılanması amacıyla yönetmelik değişikliği ihtiyacı ortaya çıktı. Mevzuat değişikliği, hem mesleki deneyim şartının karşılanabileceği emlak işletmesi bulma konusunda yaşanan zorluklar hem de mesleki deneyim şartının sektöre kattığı nitelikli iş gücüyle hizmet kalitesi hususları göz önünde bulundurularak, bir defaya mahsus mesleki deneyim şartı konusunda mağduriyet yaşayan sektör temsilcilerine getirilen istisnai bir düzenlemedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu düzenlemeyle emlak piyasasında, özellikle yetki belgeli emlak işletmelerinin aleyhine sonuçlar doğuran, kayıt dışılığın ve haksız rekabetin yarattığı olumsuzlukların önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "İdari para cezasına maruz kalınmaması için halihazırda yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerinin söz konusu düzenlemeyle getirilen kolaylıktan faydalanarak en kısa sürede yetki belgesi temin etmeleri azami önem arz ediyor." ifadesi kullanıldı.

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