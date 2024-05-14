Resmi Gazete’de yayımlandı! Emlak alım satımı için flaş karar! O şart 31 Aralık’a kadar kaldırıldı

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Buna göre, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerce 31 Aralık'a kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki deneyim şartı aranmayacak. Ayrıca, Bakanlık söz konusu süreyi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, emlak sektöründe kayıt dışı faaliyetlerin ve haksız rekabetin önlenmesi, adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ve kaliteli hizmet sunumu sağlanarak tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 2018'den bu yana yürürlükte olduğu anımsatıldı.