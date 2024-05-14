Yerli uydu TÜRKSAT 6A için kritik tarih! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı

BÜYÜK BİR HEYECAN VAR "Çok heyecanlı olduğumuzu söylemek istiyorum. Gerçekten uzun bir emeğin sonunda gelinmiş olan bir seviye. Fikir aşamasından projelendirilmesi ve imalatına kadar eğitim ve diğer şirketlerin ortak çalışmasıyla beraber ortaya çıkmış olan ve uzay vatanda bizim gücümüzü artıracak olan bağımsızlığımızı sağlayacak olan daha güvenli ve daha kaliteli haberleşmemizi sağlayacak olan ürünün hemen yanında bulunuyoruz. Bizler bunun heyecanını yaşıyoruz.

2005'TEN BAŞLAYAN FİKİRSEL SÜREÇ

Esasında fikir olarak bakarsak 2005'ten başlayan bir süreç var. Ancak elle tutulur aşamaya son 10 yıldır gelen bir proje. Son birkaç yıldır da üretim aşaması noktasında önemli çalışmalar yapıldı. Bu süreçte binlerce mühendisin ve teknik elmanın çalıştığını söylememiz gerekir. Bundan sonra süreç uzaya fırlatılmasıyla ilgili olacak. Haziran ayının başında ABD'ye doğru yola çıkacak. Bununla ilgili hazırlıklar başladı. Antenler, güneş panelleri şu anda kapanmış ve kaplama yapılmış durumda. Korucu dış madde giydirilmiş durumda.

NE ZAMAN FIRLATILACAK?

Türksat 6A önümüzdeki ay ABD'ye gidiyor. 8-14 Temmuz arasında yörüngeye fırlatılacak. Türksat 6A ile birlikte uydu platformunu ürettik. Dünyada uydu üretebilen 10 ülkeden birisi olduk. Hava şartlarının uygun olduğu zamanda Space X'in fırlatma rampalarından roketiyle beraber uzaya göndermiş olacağız. Türksat 6A'da İHA ve SİHA'larımız gibi satılacak.

TÜRKİYE PAZARA GİRDİ

Türksat 6A ile biz dünyadaki 10 uydu üreten ülkeden biri olduk. Haberleşme uydusu üreten bir ülke konumuna geldik. Bu bizim için oldukça kıymetli bir durum. Hem ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında hem de dünyadaki bu pazara girme noktasında kıymetli bir durum ve bunu başardık. Yörüngesine yerleştirip aktif olarak haberleşme hizmetlerini vermeye başlayınca sevincimiz ve gururumuz daha da artacaktır. Türkiye artık bu sektöre girmiş oldu. Sonraki aşamalarda fırlatma işlemi yapmaktır.

DÜNYADAKİ KAPSAMA ALANI GENİŞLEYECEK

Telefon televizyon ve internet hizmetlerinde kalite daha da artacak. Burada en kıymetli olan X bandından yapılacak olan askeri haberleşmedir. Q bandından yapılacak olan hem askeri hem sivil haberleşme oldukça önemlidir. Burada televizyon yayınlarından her türlü haberleşmeye kadar hepsini kapsayan bir durum olacak. Hem kalite artmış olacak hem de bu uydu ile birlikte bizim dünyadaki kapsama alanımız daha da genişlemiş olacak. 5 milyar insana ulaşan bir genişliğe sahip olacağız. İşte böylece biz oralardaki Pazar hitap edebileceğiz. Buraya harcadığımız para bize geri dönecek.

ÖNEMLİ TEKNOLOJİ ÜRETİMİ

Şu anda bizim uzayda 5 tane aktif haberleşme 4 tane de gözlem uydumuz var. Türksat 6A ile birlikte 10. uydumuza sahip olacağız. Uyduların ömürleri 15 yıldır bu sürede yeni ile mutlaka onu değiştirmek gerekir. Ve bunu daha gelişmiş bir model ile revize ediyorsunuz. Türksat 6A 36 bin KM'de yörüngeye oturacak. Türksat, Tübitak, Aselsan, Tusaş ve diğer firmalar burada ciddi bir teknoloji üretti. Burada çalışan yüzlerce mühendis teknik eleman gece gündüz bunun için çalıştılar. Öncesinde sadece üretim aşamalarında eğitimlerine katıldığınız bir ürünü artık burada sahada kendileri üretiyor. Burada bütün yetişmiş elemanlarda bir araya geliyor ve işte bu teknoloji ortaya çıktı."