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Doğu Ekspresi'ne yeni rakip geliyor! Tuz Ekspresi güzergahı, bilet ve sefer bilgileri...

Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için yeni bir fırsat doğuyor. Çankırı'nın eşsiz güzelliklerini yerli ve yabancı turistlere tanıtmak amacıyla hayata geçirilen Turistik Tuz Ekspresi, 18 Mayıs'ta Ankara'dan ilk seferine çıkacak.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 16:52 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 17:13
Doğu Ekspresi’ne yeni rakip geliyor! Tuz Ekspresi güzergahı, bilet ve sefer bilgileri...

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Turistik Tuz Ekspresi, tarihi ve kültürel mirasın tanıtılmasında önemli bir rol oynayacak ve Çankırı'nın turizm potansiyelini artıracak. İşte detaylar...

TURİSTİK TUZ EKSPRESİ, 18 MAYIS'TA İLK SEFERİNE ÇIKIYOR

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çankırı'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Turistik Tuz Ekspresi, 18 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'dan ilk seferine çıkacak. Hafta sonlarında günübirlik tren seyahati sevenler için tasarlanan bu yeni deneyim, hem yerli hem de yabancı turistlere Çankırı'nın güzelliklerini keşfetme fırsatı sunacak.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİR YOLCULUK

KUZKA'nın açıklamasında, Turistik Tuz Ekspresi'nin, 90 yıl önce gerçekleştirilen Tenezzüh (Gezinti) Treni seferlerinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi. Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi ve KUZKA işbirliği ile düzenlenen bu seferlerle, bölgedeki turizm hareketliliğinin artırılması hedefleniyor. Açıklamada "Turistik Tuz Ekspresi yolcularını geçmişten geleceğe taşıyacak" ifadesi kullanılarak, bu özel tren yolculuğunun tarihî bir sürekliliğe sahip olduğu vurgulandı.

YOLCULUK DETAYLARI

Turistik Tuz Ekspresi'nin ilk seferi, 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 07.50'de Ankara Garı'ndan hareket edecek. Yaklaşık 250 yolcu kapasiteli bu özel tren, Çankırı'nın tarih kokan sokaklarına, büyüleyici Yer Altı Tuz Şehri'ne, butik müzelerine ve yöresel lezzetlerine doğru keyifli bir yolculuğa çıkacak. Tren, aynı gün akşam saat 19.40'ta Ankara'ya geri dönecek.

Günübirlik seferler, 18 Mayıs, 25 Mayıs, 1 Haziran ve 8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Ziyaretçiler, bu turlara katılmak için seyahat acentelerinden bilet satın alabilecekler. KUZKA "2024 yılı Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı" kapsamında, TÜRSAB'a bağlı A grubu seyahat acentelerine Turistik Tuz Ekspresi için destek sağlayacak.

DESTEK VE BAŞVURU BİLGİLERİ

KUZKA'nın açıklamasına göre, desteklerden yararlanmak isteyen acenteler, 30 Kasım 2024'e kadar düzenleyecekleri turlar için KUZKA'ya proje başvurusunda bulunabilecekler. Başvurular için son tarih ise 31 Ekim 2024 Perşembe saat 23.59 olarak belirlendi.

VALİ MUSTAFA FIRAT TAŞOLAR'IN AÇIKLAMALARI

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yazılı ve görsel basın ile sosyal medya üzerinden tanıtım çalışmalarına başladıklarını belirtti. Vali Taşolar, "Kapasitesi 250 kişilik olan trenler ile toplamda 4 seferde 1000 kişiyi şehrimize getirmeyi planlıyoruz. Bu 4 seferi başarıyla tamamladığımızda, sonraki dönemlerde Çankırı, Ankara'nın günübirlik turizm merkezlerinden biri olacaktır. Aynı zamanda turizm anlamında Çankırı'ya artı katma değer sağlayacağına inanıyorum. Planlamalarımızı ona göre yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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