Doğu Ekspresi’ne yeni rakip geliyor! Tuz Ekspresi güzergahı, bilet ve sefer bilgileri...

Günübirlik seferler, 18 Mayıs, 25 Mayıs, 1 Haziran ve 8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Ziyaretçiler, bu turlara katılmak için seyahat acentelerinden bilet satın alabilecekler. KUZKA "2024 yılı Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı" kapsamında, TÜRSAB'a bağlı A grubu seyahat acentelerine Turistik Tuz Ekspresi için destek sağlayacak.

Turistik Tuz Ekspresi 'nin ilk seferi, 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 07.50'de Ankara Garı'ndan hareket edecek. Yaklaşık 250 yolcu kapasiteli bu özel tren, Çankırı'nın tarih kokan sokaklarına, büyüleyici Yer Altı Tuz Şehri'ne, butik müzelerine ve yöresel lezzetlerine doğru keyifli bir yolculuğa çıkacak. Tren, aynı gün akşam saat 19.40'ta Ankara'ya geri dönecek.

DESTEK VE BAŞVURU BİLGİLERİ

KUZKA'nın açıklamasına göre, desteklerden yararlanmak isteyen acenteler, 30 Kasım 2024'e kadar düzenleyecekleri turlar için KUZKA'ya proje başvurusunda bulunabilecekler. Başvurular için son tarih ise 31 Ekim 2024 Perşembe saat 23.59 olarak belirlendi.

VALİ MUSTAFA FIRAT TAŞOLAR'IN AÇIKLAMALARI

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yazılı ve görsel basın ile sosyal medya üzerinden tanıtım çalışmalarına başladıklarını belirtti. Vali Taşolar, "Kapasitesi 250 kişilik olan trenler ile toplamda 4 seferde 1000 kişiyi şehrimize getirmeyi planlıyoruz. Bu 4 seferi başarıyla tamamladığımızda, sonraki dönemlerde Çankırı, Ankara'nın günübirlik turizm merkezlerinden biri olacaktır. Aynı zamanda turizm anlamında Çankırı'ya artı katma değer sağlayacağına inanıyorum. Planlamalarımızı ona göre yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.