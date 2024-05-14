Et fiyatlarını düşürecek proje: Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın açıkladı!

Bize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1300 dönümlük bir yeri bize kiraladılar. Burada 20 bin baş kapasiteli bir tesis yapıyoruz.





Sperma ve embriyo işi yapacağız burada. Yılda 1 milyon ton dışarıdan sperma alınıyor. Biz bunu burada üreteceğiz hem ithalatı kısmış olacağız hem de daha ekonomik yapmış olacağız.

Normal bir sığın yılda 1 kez doğum yapıyormuş ama bu embriyo transferi ile 15-20 doğum olabiliyor. Buradan yıllık 5-10 bin anaç hayvan çıkacak. Biz bunları vatandaşa vereceğiz. Bunlardan erkek olanları da besi için kullanacağız. Bu tesisi hayata geçireceğiz. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN