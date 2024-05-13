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Galatasaray'dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin yıldızına kanca

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Gelecek sezon yine iddialı bir kadro kurmak isteyen Aslan, Fenerbahçe'nin yıldızını gündemine aldı. İşte A Spor'un duyurduğu ve gerçekleşmesi halinde çok konuşulacak transferin detayları...

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 12:53 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 12:53
Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

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Trendyol Süper Lig'de son 2 haftaya lider konumda giren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

Sarı-kırmızılıların en yakın rakibi Fenerbahçe ile 6 puanlık bir fark bulunuyor.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

Geride kalan süreçte G.Saray, 36 maçta 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 99 puan topladı.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

Teknik direktör Okan Buruk'la birlikte bu sezon rekorları egale eden G.Saray, iç sahada 19'da 19 yaptı.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

Ayrıca ligin ikinci yarısındaki tüm maçları kazanarak toplam 17 maçlık seri oluşturdu.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

Öte yandan bu 2 maçtan en az 1 puan çıkarması halinde G.Saray, diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

Bir yandan seçim hazırlığını sürdüren yönetim, öte yandan gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

Teknik direktör Okan Buruk, sezonun sonuna yaklaşırken gelecek planlamaları kapsamına raporunu iletti.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

Bu doğrultuda deneyimli çalıştırıcı, takımın korunmasını isterken beklenen tekliflerin gelmesi halinde oyuncuların önü açılacak.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

KADRO ŞİŞKİNLİĞİ AZALTILACAK

G.Saray'da ilk hedef kadro şişkinliğini azaltmak olacak. Böylelikle hem takım bütçesi azaltılacak hem de yeni gelecek transferlere kaynak yaratılacak.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

Sezonun bitmesiyle birlikte beklenen katkıyı veremeyen Serge Aurier, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius; yolların ayrılacağı ilk isimler olacak.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

3 ismin sözleşmesi biterken, Sergio Oliveira'ya da teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

Uygun tekliflerin gelmesi halinde Tete ve Wilfried Zaha'yla da yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

Ayrıca kiralıktan dönecek futbolcular konusunda da Okan Buruk, kamp sonrası kararını verecek.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

Bu kapsamda ayrılacak futbolcuların yerini kaliteli yabancılarla doldurmak isteyen Cimbom, transferde düğmeye bastı.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

Teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi'nin arkasına onu aratmayacak bir forvet takviyesi istediğini dile getirdi.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

Transfer çalışmalarını titizlikle yürüten G.Saray, aradığı ismi ise Fenerbahçe'de buldu. İşte detaylar...

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

CİMBOM'DAN BATSHUAYI BOMBASI!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, G.Saray, Carlos Vinicius'un ayrılacak olması ve Icardi'nin arkasına güvenebileceği bir takviye yapmak istemesi sebebiyle Michy Batshuayi'yi liste başına yazdı.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

Sarı-kırmızılılar şampiyon olması halinde Belçikalı golcüyü Şampiyonlar Ligi biletiyle ikna etmek istiyor.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

30 yaşındaki futbolcu ülkemizde F.Bahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ta da forma giymişti.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

Bonservisinin elinde olacak olmasının yanı sıra ligi iyi tanıması Batshuayi'yi diğer adayların önüne çıkardı.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

Mertens'le sözleşme görüşmelerine başlayacak Cimbom, bu transferde vatandaşını kullanmayı hedefliyor.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

Belçikalı santrfor bu sezon 42 maça çıkarken 24 gol - 3 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

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