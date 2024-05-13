Galatasaray’dan görülmemiş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin yıldızına kanca

CİMBOM'DAN BATSHUAYI BOMBASI!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, G.Saray, Carlos Vinicius'un ayrılacak olması ve Icardi'nin arkasına güvenebileceği bir takviye yapmak istemesi sebebiyle Michy Batshuayi'yi liste başına yazdı.