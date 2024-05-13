Fatih Karagümrük - Galatasaray ve Fenerbahçe- Kayserispor maçını spor yazarları değerlendirdi! Şampiyonluk an meselesi! O isim için flaş yorum

Galatasaray Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi. Aynı saatte Fenerbahçe de Kayserispor'u konuk etti. Fenerbahçe, Kayseri karşısında kazandı, Galatasaray ise Karagümrük'e karşı gol düellosu şeklinde geçen maçta zor da olsa galibiyet almasını bildi.Yüzler 3-2 ile güldü. Sarı Kırmızılılar, gelecek hafta derbide kazanması halinde üst üste ikinci kez şampiyon olacak. Spor yazarları her iki takımla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig 36. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 90. dakikada Berkan Kutlu'nun attığı golle 3-2 mağlup etti. Diğer tarafta ise aynı saatte Fenerbahçe de Kayserispor'u konuk etti. Kıran kırana geçen şampiyonluk mücadelesinde gözler gelecek haftaya çevrildi. Sarı Kırmızılılar, gelecek hafta derbide kazanması halinde üst üste ikinci kez şampiyon olacak. Spor yazarları her iki maçı da yorumladı. İşte detaylar...
LEVENT TÜZEMEN - TARİHİ BİR GALİBİYET
Galatasaray'da şampiyonluğa damgasını vuran en önemli oyuncular Mertens, Barış Alper, Ziyech ve İcardi oldu. Özellikle Mertens final haftalarında oyuna karakter koydu.
Galatasaray'ın yenilmez arma olmasında başrolü üstlendi. Kendisine özel çalışma programı uygulayan Barış Alper geliştirdiği futbolunu gücüyle bütünleştirdi. Ziyech aklıyla tekniği ile ön plana çıktı İcardi de golcülüğünde vitesi yükseltti.