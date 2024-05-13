Fatih Karagümrük - Galatasaray ve Fenerbahçe- Kayserispor maçını spor yazarları değerlendirdi! Şampiyonluk an meselesi! O isim için flaş yorum

Galatasaray Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi. Aynı saatte Fenerbahçe de Kayserispor'u konuk etti. Fenerbahçe, Kayseri karşısında kazandı, Galatasaray ise Karagümrük'e karşı gol düellosu şeklinde geçen maçta zor da olsa galibiyet almasını bildi.Yüzler 3-2 ile güldü. Sarı Kırmızılılar, gelecek hafta derbide kazanması halinde üst üste ikinci kez şampiyon olacak. Spor yazarları her iki takımla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...