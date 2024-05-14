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Esra Erol'un yıllar içerisindeki değişimine bakın! Siyah saçlarıyla güzelliğine güzellik katmış! İşte yıllar önceki Esra Erol...

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü olan Esra Erol, kariyerine başladığı ilk yıllardan bu yana hem tarzı hem de güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında seyirci ile buluşan Esra Erol'un yıllar önceki halini gördünüz mü? Şimdilerde sarı saçlarıyla güzelliğine güzelik katan Esra Erol bir dönem siyah saçlıymış! İşte başta Esra Erol olmak üzere Müge Anlı, Hülya Avşar gibi isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri...

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 23:19 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 23:45
Esra Erol’un yıllar içerisindeki değişimine bakın! Siyah saçlarıyla güzelliğine güzellik katmış! İşte yıllar önceki Esra Erol... 1

Hafta içi ergün ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Esra Erol, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Esra Erol’un yıllar içerisindeki değişimine bakın! Siyah saçlarıyla güzelliğine güzellik katmış! İşte yıllar önceki Esra Erol... 2

Her hafta başka insanların hayatlarına dokunan Esra Erol, kariyerine başladığı ilk yıllardan bu yana hem tarzı hem de güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Esra Erol’un yıllar içerisindeki değişimine bakın! Siyah saçlarıyla güzelliğine güzellik katmış! İşte yıllar önceki Esra Erol... 3

2010 yılında nikah masasına oturduğu Ali Özbir ile mutlu evlilik süren Esra Erol, 23 Temmuz 2011 tarihinde ilk çocukları İdris Ali Özbir, 2017 yılında ise Ömer Erol'u kucağına aldı.

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