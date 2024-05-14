Esra Erol'un yıllar içerisindeki değişimine bakın! Siyah saçlarıyla güzelliğine güzellik katmış! İşte yıllar önceki Esra Erol...

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü olan Esra Erol, kariyerine başladığı ilk yıllardan bu yana hem tarzı hem de güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında seyirci ile buluşan Esra Erol'un yıllar önceki halini gördünüz mü? Şimdilerde sarı saçlarıyla güzelliğine güzelik katan Esra Erol bir dönem siyah saçlıymış! İşte başta Esra Erol olmak üzere Müge Anlı, Hülya Avşar gibi isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri...