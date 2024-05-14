Eşim 48 yaşında. Yumurtalık kisti ameliyatı oldu. Rahmi alındı, menopoza girdi. İlişkiye girmek istemiyor. Doktora da gitmiyor.

Bunun bir çaresi yok mu?

DURUM sadece bedensel değil gibi duruyor. Anladığım kadarıyla hem yumurtalık hem de rahim birlikte alınmış. Bu yüzden kendini kadın olarak hissetmemeye başlamış olabilir. Bu bir depresyon hali.

Üreme ile ilgili organları hastalık nedeni ile bedeninden uzaklaştırılmış olabilir. Ancak cinsel aktivitesi devam edebilir. Cinsel istek başladığında ilişkiye girmesinde bir engel yok. Hatta orta yaş kadınlarda her ilişki sonrası çocuk sahibi olma ihtimali olduğundan kaygılı bir cinsellik söz konusu olabiliyor.

Gerekirse psikiyatristten destek alın.



AĞRIM OLUYOR...

İdrar yaparken ağrı ve akıntı vardı. Test yaptılar. 'Trikomonas çıktı' dediler. Bu nasıl bir hastalıktır? Eşimle ilişki sıkıntı yaratır mı?

EVET yaratabilir.

Hem senin için hem eşin için sıkıntı artabilir.

Trichomonas vaginalis dediğimiz canlı, Trikomoniyazis'e neden olan mikroskopik bir parazittir.

Özellikle cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır.

Tedavisi mevcut.



SABIR VE İYİ NİYET

Eşim doğum yaptı. İlişki meselesini eşime açsam ayıp olur mu?

EŞLER arasında ayıp olmaz. Cinsel ilişkiye doğumu izleyen altıncı haftadan sonra başlayabilirsiniz.

İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur. Tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler.

Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin.

Ayrıca bebeğe de zarar vermez.