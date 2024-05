Atina Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin perde arkasını konuşuyor! Başkan’ın masasından Patrik’e manşet manşet Ankara zirvesi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyareti dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Miçotakis'in ortak basın toplantısının ardından İsrail başta olmak üzere dünya basını Hamas anlaşmazlığına dikkat çekerken Yunan basını ise "Ankara'da bol bol gülümseme vardı" dedi ve görüşmenin perde arkasını yazdı. İşte, manşet manşet Erdoğan-Miçotakis zirvesi…

PROTHEMA: ANKARA'DA BOL BOL GÜLÜMSEME VARDI

Yunan Prothema, Başkan Erdoğan ile Miçotakis zirvesindeki Hamas anlaşmazlığına dikkat çekerken ziyaretin çok olumlu geçtiğini belirtti ve "Dün öğleden sonra Ankara'da Yunan ve Türk yetkililer arasında bolca gülümseme vardı. Bu karmaşık ikili ilişkinin zorlukları ve engelleri birdenbire sihirli bir şekilde ortadan kalkmış değil ancak iki ülke bir yıldan fazla bir süredir bilinçli olarak mümkün olduğunca gerilimi düşürme ve iş birliği yolunu seçmiş görünüyor." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MASASI DİKKAT ÇEKTİ

Prothema, akşam yemeği sırasında masa düzeninin oldukça ilgi çektiğini belirtti. Ankara'da Miçotakis ve heyeti için hazırlanan yemek masalarının ayrı ayrı olduğuna dikkat çekerken Atina'daki yemeğin aksine Başkan Erdoğan ve Miçotakis'in bir arada oturduğuna dikkat çekti.

MİÇOTAKİS'E YUNANCA ŞARKI

Prothema, ayrıca, yemekte atmosferin çok iyi olduğunu vurgularken menüde "kuzu kaburga, kebap ve dolmalar olduğunu belirtti. Öte yandan yemek daveti sırasında orkestra Türkçe ve Yunanca şarkılar çaldığına da dikkat çekti.

GRİ ALANLARA GİRMEDİLER

Bir diğer Yunan gazetesi In.gr ise Başkan Erdoğan ve Miçotakis'in ortak basın toplantısında Ege Denizi'ndeki "gri alanları" gündeme getirmekten kaçındığını belirtti. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Trakya Türkleri ve Kıbrıs'ta iki devletli pozisyon konusunda ısrarcı olduğuna dikkat çekti.

PAPAZ GELDİ KARİYE TARTIŞMASI BİTTİ

Kathimerini gazetesinde Stavros Papantoniou imzalı köşe yazısında ise Patrik Barthomeos'un Başkan Erdoğan'ın Miçotakis için verdiği yemeğe davetli olması "Başkan Erdoğan'ın kurnazlığı" olarak yorumlandı. Papantoniou, "Erdoğan Patrik'in varlığını Kariye Manastırı'nın camiye dönüştürülmesi için mazeret olarak kullanarak kurnazca davrandı" ifadelerini kullandı.

BM'DEN ÖNCE ÖZEL ZİRVE

Yunan gazetesi To Vima, Ankara'daki zirveyi manşete Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunan mevkidaşı Yorgos Gerapetritis'in fotoğrafları ile taşıdı. Başkan Erdoğan-Miçotakis zirvesinde yapılan iş birliği anlaşmalarında Bakan Fidan ile Gerapetritis'in rolüne vurgu yapan To Vima, önümüzdeki eylül ayında New York'ta düzenlenecek olan BM Genel Kurulu öncesinde Başkan Erdoğan ila Miçotakis'in yeni bir görüşme yapmayı planladığını belirtti.

İSRAİL BASININDA HAMAS DARBESİ

İsrail gazetesi Times of Israel, Başkan Erdoğan'ın Miçotakis ile ortak basın toplantısında Hamas'ın "direniş hareketi" olduğuna yönelik ifadelerine dikkat çekti.

REUTERS: NATO MÜTTEFİKİ VE TARİHİ DÜŞMANLAR

İngiliz Reuters ise Türkiye ve Yunanistan için "NATO müttefiki ve tarihi düşmanlar" ifadesini kullanırken Başkan Erdoğan'ın "Anlaşmazlıklara rağmen diyalog kanallarımızı açık tutarak olumlu bir gündeme odaklanıyoruz" şeklindeki sözlerine dikkat çekti. Reuters, ayrıca Başkan Erdoğan ile Miçotakis arasındaki Hamas anlaşmazlığına dikkat çekti.

BAŞKAN'IN HAMAS ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

El Arabiya Başkan Erdoğan ile Miçotakis arasında Hamas konusundaki anlaşmazlığı vurguladı ve Başkan Erdoğan'ın Hamas'ın bir direniş hareketi olduğu yönündeki ifadelerine dikkat çekti.

Katar merkezli El Cezire, "Türk lider Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile görüştü, ilişkilerde çözülemez bir sorun görünmüyor" başlığını kullandı ve Başkan Erdoğan'ın, Yunanistan'ın Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamasından üzüntü duyduğuna yönelik sözlerine dikkat çekti. El Cezire, Başkan Erdoğan'ın Hamas'ın bir direniş hareketi olduğunu pek çok kez vurguladığını belirtti.