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Provizyon Ne Demek? Provizyon Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Provizyon ne demek sorusu için araştırmalar hızlandı. Son zamanlarda kullanımının artmasıyla birçok kişi bu kelimenin anlamını araştırmaya başladı. Arama motorlarına yönelen kullanıcılar konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte Provizyon kelimesi ve anlamı…

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 22:44 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 22:45
Provizyon Ne Demek? Provizyon Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Provizyon kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

PROVİZYON NE DEMEK?

"Provizyon" kelimesi genellikle bir şeyin gelecekteki bir durumu veya ihtiyacı için yapılan hazırlık veya tahsis anlamına gelir. Özellikle finansal terimlerde, bir gelir veya harcama kalemi için ayrılan miktarı ifade eder. Örneğin, bir işletme bütçesinde bir masraf için ayrılan para "provizyon" olarak adlandırılabilir.

Örneğin, bir şirket personel maaşları için bütçesinde bir provizyon ayırabilir, bu da gelecekteki maaş ödemelerini karşılamak için ayrılan miktarı ifade eder.

PROVİZYON TDK SÖZLÜK ANLAMI

1- Alışverişte kredi kartları kullanıldığında ilgili karttaki limitin yeterli olup olmadığının bankadan sorgulanması.

2- Bir çekin karşılığının onu yazanın hesabında bulunup bulunmadığını kontrol etme.

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