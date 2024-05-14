Eda Ece'nin bebeği Mina İpek'in odasını gördünüz mü? Oyuncaklarıyla hayran bıraktı İşte Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in bebeği Mina'nın odası...

2019 yılında gönlünü kaptırdığı ünlü basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünyaevine giren Eda Ece, 4 Nisan 2024'de bebeği Mina İpek'i kucağına aldı. Taze anne Eda Ece sosyal medya hesabından ara ara tatlı sitemlerde bulunmaya devam ediyor. En son çekirdek ailesiyle birlikte paylaşım yapan Eda Ece, daha önce minik bebeği Mina İpek'in odasını paylaşmıştı. İşte Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in bebeği Mina İpek'in tatlı odası...
Güzel oyuncu Eda Ece 2019 yılında gönlünü kaptırdığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturdu.
"ZANGIR ZANGIR TİTREDİM"
Evlilik gününü "Zangır zangır titredim. Buğra elimi tutarak ve konuşarak sakinleştirdi beni. İyi ki 30'lu yaşlarımda evlenmişim." sözleriyle anlatan oyuncu Eda Ece, 4 Nisan'da minik bebeği Mina İpek'i kucağına aldı.
Sosyal medya hesabından sık sık minik sitemlerde bulunan Eda Ece, son olarak Mina İpek'in dünyaya geldiğini şu sözlerle takipçilerine duyurmuştu: "Mina İpek 04.04.2024 ✨ Mina'mız ay sonunu bekleyemedi aniden gelmeye karar verdi, kendisine çok özel bir gün de seçmiş oldu🐣🧿 Arayan soran yazan herkese çok teşekkür ederiz. Bu postu koymam bile 15 günümü aldı, artık 1 dakika boşum yok.😅 ama o her şeye değer🥲♥️ Ben şimdilik paralel evrendeyim, tekrar görüşene kadar hepinizi öpüyorum,güzel dileklerinize tekrar teşekkür ederiz en büyük mutluluklar sizin olsun!🫶💞🧸"