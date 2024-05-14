Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi.
İlk 30'da 2 Türk takımı yer alırken Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark dikkat çekti.
İşte sıralama;
1- Manchester City
2- Real Madrid
3- Bayer Leverkusen
4- Inter
5- Bayern Münih
6- Roma
7- Palmeiras
8- Atletico Madrid
9- Atalanta
10- Barcelona
11- Arsenal
12- Liverpool
13- PSG
14- Fluminense
15- Fortaleza
16- Al Ahly
17- Flamengo
18- Milan
19- Sporting
20- Borussia Dortmund
21- FENERBAHÇE
22- Botafogo
23- Sao Paulo
24- Benfica
25- Porto
26- Leipzig