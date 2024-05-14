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Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray'ı solladı

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İlk 30'da 2 Türk takımı yer alırken Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark dikkat çekti. İşte sıralama...

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 13:00 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 13:05
Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi.

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

İlk 30'da 2 Türk takımı yer alırken Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark dikkat çekti.

İşte sıralama;

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

1- Manchester City

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

2- Real Madrid

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

3- Bayer Leverkusen

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

4- Inter

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

5- Bayern Münih

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

6- Roma

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

7- Palmeiras

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

8- Atletico Madrid

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

9- Atalanta

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

10- Barcelona

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

11- Arsenal

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

12- Liverpool

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

13- PSG

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

14- Fluminense

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

15- Fortaleza

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

16- Al Ahly

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

17- Flamengo

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

18- Milan

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

19- Sporting

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

20- Borussia Dortmund

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

21- FENERBAHÇE

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

22- Botafogo

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

23- Sao Paulo

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

24- Benfica

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

25- Porto

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

26- Leipzig

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

27- GALATASARAY

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

110- BEŞİKTAŞ

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

189- TRABZONSPOR

(Fotomaç)

Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe Galatasaray’ı solladı

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