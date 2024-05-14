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Elazığ'da 'İbrahim Oktugan' vakası! Kopya çekti yakalandı, pusu kurdu öğretmenini bıçakladı... 8. sınıf öğrencisi dehşet saçtı

İstanbul Eyüpsultan, Ankara Pursaklar, Elazığ... Türkiye son günlerde 'öğretmene şiddet' olaylarına şahitlik ediyor. Öğrencisi tarafından silahla vurularak yaşamını yitiren İbrahim Oktugan olayının etkileri sürerken bir benzeri de Elazığ'da yaşandı. 8. sınıf öğrencisi Akın B., kendisini kopya çekerken yakalayan öğretmeni Abbas Karaca'yı bacağından bıçakladı. Ankara Pursaklar'da da elektronik sigara yakalatan bir lise öğrencisi müdür yardımcısını yaralamıştı. Gelinen bu noktada öğretmenlere ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemenin hayati derecede önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 17:01 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 17:23
Elazığ’da ’İbrahim Oktugan’ vakası! Kopya çekti yakalandı, pusu kurdu öğretmenini bıçakladı... 8. sınıf öğrencisi dehşet saçtı

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Türkiye'de son zamanlarda 'öğretmene şiddet' haberleri gündemden düşmüyor.

Elazığ'da 'İbrahim Oktugan' vakası!

İstanbul Eyüpsultan'da 7 Mayıs günü 17 yaşındaki lise öğrencisi Y.K., okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldürdü. İnfiale yol açan bu olayın bir benzeri Elazığ'da yaşandı.



KOPYA ÇEKERKEN YAKALANAN ÖĞRENCİ ÖĞRETMENİNİ BIÇAKLADI
Elazığ'da, 8'inci sınıf öğrencisi, kendisini kopya çekerken yakalayan öğretmenini bıçakla bacağından yaraladı.

Olay, merkez Akpınar Mahallesi'nde Limak Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi A.B, mazeret sınavında öğretmeni A.K. tarafından kopya çekerken yakalandı.

KORİDORDA PUSU

Sınav kağıdı elinden alınan A.B. sınıfı terk ederek okul koridorunda beklemeye başladı.

Sınav bitiminde A.K. öğretmenler odasına doğru giderken koridorda A. B. tarafından bıçaklandı.

ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.K, ilk müdahalesinin ardından tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, A.B. ise gözaltına alındı.

ELEKTRONİK SİGARA YAKALATTI! AİLESİNE HABER VEREN ÖĞRETMENİNİ YARALADI

Ankara Pursaklar'da da bir lise öğrencisi okula elektronik sigara getirdiği için ailesine haber verdiği öğretmenini bacağından bıçakladı. Pusu kuran saldırgan öğrencinin o anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Bacağına 12 dikiş atılan talihsiz öğretmenin tedavisinin ardından taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.




ÖĞRETMENE YÖNELİK ŞİDDETTE CEZA ORANI ARTIRILACAK

Öğretmenlere yönelik artan şiddet eylemleri sonrası hükümet harekete geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceklerini belirterek, "Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle, öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak." dedi.

KANUN TEKLİFİNİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Söz konusu kanun teklifinin detaylarını da paylaşan Erdoğan, "Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak" dedi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklara kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkenin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenleri her türlü olumsuzluktan korumanın, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmanın asli görevleri olduğunu vurguladı.

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TUTUKSUZ YARGILAMANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceği inşa ve ihya eden öğretmenlerin, başlarının tacı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükümet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz. Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle, öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak. Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek. Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak, tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek. Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak."

Erdoğan, öğretmenlerin müsterih olması gerektiğini vurgulayarak, "Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakarca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız. Bu vesileyle, İstanbul'da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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