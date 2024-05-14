Elazığ’da ’İbrahim Oktugan’ vakası! Kopya çekti yakalandı, pusu kurdu öğretmenini bıçakladı... 8. sınıf öğrencisi dehşet saçtı

Türkiye'de son zamanlarda 'öğretmene şiddet' haberleri gündemden düşmüyor.
İstanbul Eyüpsultan'da 7 Mayıs günü 17 yaşındaki lise öğrencisi Y.K., okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldürdü. İnfiale yol açan bu olayın bir benzeri Elazığ'da yaşandı.
KOPYA ÇEKERKEN YAKALANAN ÖĞRENCİ ÖĞRETMENİNİ BIÇAKLADI
Elazığ'da, 8'inci sınıf öğrencisi, kendisini kopya çekerken yakalayan öğretmenini bıçakla bacağından yaraladı.
Olay, merkez Akpınar Mahallesi'nde Limak Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi A.B, mazeret sınavında öğretmeni A.K. tarafından kopya çekerken yakalandı.
KORİDORDA PUSU
Sınav kağıdı elinden alınan A.B. sınıfı terk ederek okul koridorunda beklemeye başladı.
Sınav bitiminde A.K. öğretmenler odasına doğru giderken koridorda A. B. tarafından bıçaklandı.
ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI
İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.K, ilk müdahalesinin ardından tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
A.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, A.B. ise gözaltına alındı.
ELEKTRONİK SİGARA YAKALATTI! AİLESİNE HABER VEREN ÖĞRETMENİNİ YARALADI
Ankara Pursaklar'da da bir lise öğrencisi okula elektronik sigara getirdiği için ailesine haber verdiği öğretmenini bacağından bıçakladı. Pusu kuran saldırgan öğrencinin o anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Bacağına 12 dikiş atılan talihsiz öğretmenin tedavisinin ardından taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.