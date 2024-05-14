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84 yaşında vefat eden Ayten Gökçer’in son görüntüsü ortaya çıktı! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i...

Sinemaya 1965'te Taçsız Kral adlı filmle başlayan ve Yılan Hikayesi dizisinde canlandırdığı Belgin karakteriyle hafızalara kazınan Ayten Gökçer'den kahreden haber geldi. Tiyatronun ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta sanatçının son görüntüsü ise kızının paylaşımında ortaya çıktı. Öte yandan sanat camiasından peş peşe veda paylaşımları geldi. İşte Ayten Gökçer'in son görüntüsü ve ünlülerin mesajları...

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 12:38 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 12:38
84 yaşında vefat eden Ayten Gökçer’in son görüntüsü ortaya çıktı! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i... 1

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer'den kahreden haber geldi. Yılan Hikayesi dizisinde canlandırdığı Belgin karakteriyle hafızalara kazınan Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti.

84 yaşında vefat eden Ayten Gökçer’in son görüntüsü ortaya çıktı! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i... 2

CENAZE BİLGİLERİ
Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedileceği öğrenildi.

84 yaşında vefat eden Ayten Gökçer’in son görüntüsü ortaya çıktı! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i... 3

"SANATIYLA DERİN İZLER BIRAKTI"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinema ve tiyatromuzun duayenlerinden Ayten Gökçer'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla ardında derin izler bırakan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

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