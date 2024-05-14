KAMUYA 57 BİNİ AŞKIN PERSONEL ALIMI | 20 kamu kurumu KPSS’li KPSS’siz alım yapacak! İşte aranan şartlar

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 6 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü yazılı ve uygulamalı sınav sonucuna göre Kıdemli Web Yazılım Uzmanı, Web Yazılım Uzmanı, Ağ Uzmanı, Mobil Yazılım Uzmanı, Bilgi Güvenliği Uzmanı, Sistem Yöneticisi pozisyonları için toplam 6 adet sözleşmeli bilişim personeli alacak.
8 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.
TİKA 13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 10 Destek Personeli (Temizlik -Yemekhane Servis Elemanı) ve 3 Şoför olmak üzere toplamda 13 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.
7 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 21 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.
MEB 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAK
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 20-31 Mayıs'ta alınacağını, adayların gireceği sözlü sınavların 1 Temmuz'dan itibaren başlayacağını duyurdu.
MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini ve branş bazında kontenjan dağılımını internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek.
Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle:
"Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, rehberlik 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1594, İngilizce 968."
MAPEG 10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü de 10 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Söz konusu ilanda "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda detayları belirtilen 10 sözleşmeli personel pozisyonuna, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır" denildi.
Başvuru şartları ise şu şekilde bildirildi:
A- Genel Şartlar a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. b) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. c) Son başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.) ç) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak. d) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak. e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. f) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
B- Özel Şartlar 1) Büro Personeli pozisyonu için; a) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarından mezun olmak, b) ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak, c) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; a) Önlisans mezunu olmak, b) ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak, c) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. ç) Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, d) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, e) Boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
TARSUS ÜNİVERSİTESİ 7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü, 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle büro personeli ve destek personeli (Temizlik) pozisyonları için 7 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.
10 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 27 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.