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KAMUYA 57 BİNİ AŞKIN PERSONEL ALIMI | 20 kamu kurumu KPSS'li KPSS'siz alım yapacak! İşte aranan şartlar

SON DAKİKA KAMUYA 57 BİNİ AŞKIN PERSONEL ALIMI | Kamu personeli olma hayali kuran binlerce kişi için müjdeli haberler var! Son yayımlanan Resmi Gazete ilanlarına göre, çeşitli kamu kurumları bünyelerine yeni personel alımı gerçekleştirecek. Sağlık sektöründen eğitime, idari işlerden teknik pozisyonlara kadar geniş bir yelpazede iş fırsatları sunuluyor. Kamu kurumlarının ihtiyacına göre belirlenen bu pozisyonlar, farklı niteliklere sahip adaylara kapılarını açıyor. Peki hangi kurum ne kadar alım yapacak? Aranan şartlar neler? İşte detaylar

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 16:18 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 16:30
KAMUYA 57 BİNİ AŞKIN PERSONEL ALIMI | 20 kamu kurumu KPSS’li KPSS’siz alım yapacak! İşte aranan şartlar

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Kamu personeli olmak isteyen adaylara müjde geldi. 20 kamu kurumu 57 binin üstünde memur alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre büro personeli, uzman yardımcısı, sağlık teknikeri, öğretmen gibi birçok pozisyonlara alım yapılacak.

20 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK
20 kamu kuruluşu toplamda 57 bin 205 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Eti Maden, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TÜRKŞEKER, TÜBİTAK, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, TİKA, MEB, Tarsus Üniversitesi, TPAO, Ankara Yıldırım Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sayıştay ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK
Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

ETİ MADEN 218 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı sürekli işçi ve memur istihdamı kapsamında İŞKUR ve ÖSYM üzerinden personel alacak. Eskişehir'deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162, Balıkesir'deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü'ne de 56 olmak üzere 218 yeni istihdam sağlanacak.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU 15 UZMAN YARDIMCISI ALACAK
Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. dereceli kadrolarda görev yapmak üzere; 15 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2022 ve 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 23 Haziran 2024 tarihinde yazılı sınav yapılacak.

Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacak.

6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

TÜRKŞEKER 390 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere 390 sürekli işçi alımı yapacaklarını bildirdi.

Buna göre; 80 mekatronik bakım onarım, 65 elektrik, 51 endüstriyel otomasyon, 40 mekaniker buhar kazanları, 33 makine bakım onarım, 31'er bilgisayarlı makine ve metal teknolojisi, 15 makine teknisyeni, 12 montaj-kaynak işçisi, 10 iş makineleri operatörü, 9 talaşlı imalat teknisyeni, 3'er torna-freze ve CNC işçisi, döküm teknisyeni ve vinç operatörü, birer kalite kontrol işçisi, kimya teknisyeni, makine-montaj işçisi ve tır şoförü istihdam edilecek.

TÜBİTAK 236 ADET PERSONEL ALIMI YAPACAK
TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) kadrosunda, Ankara ve Kocaeli'de çalıştırılmak üzere 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli istihdam edecek.

Başvurular, 13 Mayıs'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere TÜBİTAK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR'un internet sayfalarından erişilebilecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 16 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere boş bulunan sözleşmeli bilişim personeli pozisyonları için 5 adet personel alımı yapılacak.

6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 62 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü 20 hemşire, 3 Sağlık Teknikeri (1 Ameliyathane, 2 Fizyoterapi), 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 8 Destek Personeli (8 Hasta Bakıcı, 15 hizmetli), 8 büro personeli, 2 Teknisyen (1 Elektrik, 1 Elektronik Teknolojisi) olmak üzere toplam 62 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.

29 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAK
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü yazılı ve uygulamalı sınav sonucuna göre 2 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

13 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 5 adet büro personeli ve 5 adet koruma ve güvenlik personeli olmak üzere toplamda 10 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.

13 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 37 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, 2022 KPSS (B) grubu ve KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle hemşire, sağlık teknikeri ve destek personeli (boyacı, sıvacı,temizlik) pozisyonları için 37 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.

2 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 6 adet Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) ve 5 adet Koruma ve Güvenlik Personeli olmak üzere toplam 11 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.

8 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 6 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü yazılı ve uygulamalı sınav sonucuna göre Kıdemli Web Yazılım Uzmanı, Web Yazılım Uzmanı, Ağ Uzmanı, Mobil Yazılım Uzmanı, Bilgi Güvenliği Uzmanı, Sistem Yöneticisi pozisyonları için toplam 6 adet sözleşmeli bilişim personeli alacak.

8 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

TİKA 13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 10 Destek Personeli (Temizlik -Yemekhane Servis Elemanı) ve 3 Şoför olmak üzere toplamda 13 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.

7 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 21 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

MEB 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAK
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 20-31 Mayıs'ta alınacağını, adayların gireceği sözlü sınavların 1 Temmuz'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini ve branş bazında kontenjan dağılımını internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle:

"Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, rehberlik 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1594, İngilizce 968."

MAPEG 10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü de 10 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Söz konusu ilanda "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda detayları belirtilen 10 sözleşmeli personel pozisyonuna, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır" denildi.

Başvuru şartları ise şu şekilde bildirildi:

A- Genel Şartlar a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. b) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. c) Son başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.) ç) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak. d) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak. e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. f) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

B- Özel Şartlar 1) Büro Personeli pozisyonu için; a) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarından mezun olmak, b) ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak, c) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; a) Önlisans mezunu olmak, b) ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak, c) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. ç) Son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, d) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, e) Boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

TARSUS ÜNİVERSİTESİ 7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü, 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle büro personeli ve destek personeli (Temizlik) pozisyonları için 7 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.

10 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 27 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

TPAO 150 ADET PERSONEL ALIMI YAPACAK
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Şırnak Bölge Müdürlüğüne lisans mezunu 9 Uzman Yardımcısı, 16 Mühendis, 1 Avukat ve 122 ön lisans mezunu personel; Adıyaman Bölge Müdürlüğüne de lisans mezunu 2 Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu.

9 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 3 İŞÇİ ALIMI YAPACAK
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile at bakıcısı (seyis) pozisyonu için 2 adet sürekli işçi alımı yapacak. Ayrıca kurum tarafından yapılan açıklamada 1 adet eski hükümlü temizlik görevlisi alımı yapılacağı bilgisi de verildi.

9 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2 ADET SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 2 adet yazılım geliştirme uzmanı alacak.

13 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 27 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

SAYIŞTAY 4 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Sayıştay Başkanlığı sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre sözleşmeli personel alımı statüsünde ön lisans mezunu 4 adet büro personeli alınacak.

15 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kılavuz kaptan pozisyonunda lisans mezunu 8 kişilik daimi işçi statüsünde personel alımı yapacak. Başvuru detayları Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayımlanacak olup başvurular da oradan alınacak.

13 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 1400 PERSONEL ALACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 1489 personel alımı yapacak. 2828 sayılı sosyal hizmetler kanunu ile "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" devlet personeli alımı başvurularında adayların "İlkokul, ortaokul, ilköğretim, ortaöğretim "lise", önlisans "MYO", lisans" bölümlerinden mezun olması şartı bu ilanda yer almaktadır.

Söz konusu ilana başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru için son gün ise 14 Mayıs 2024.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal hizmetler kanunu kapsamında 1489 kamu personeli alımı için başvurularda adayların Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olması gerekiyor. ayrıca 18 yaşını tamamlamış olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olumlu olmak, haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmamış olmak gerekmektedir.

TÜBİTAK 27 PERSONEL ALACAK
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) da mühendis arıyor.

Bugün yayınlanan ilanda kurum bünyesinde Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere 27 Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi alınacağı duyuruldu. Söz konusu ilana son başvuru tarihi ise 23 Mayıs 204 olarak açıklandı.

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