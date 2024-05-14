Ayhan Bora Kaplan, açığa alınan müdürler, M7 ifşaları... Bahçeli "Hedef Cumhur" deyip noktayı koydu: Akıbetleri için 15 Temmuz'a baksınlar



TİPİK FETÖ YÖNTEMİ



Geride bıraktığımız günlerde de Sabah Gazetesi Yazarı Mahmur Övür, FETÖ'nün kirli aklının devreye girdiğini belirterek, "İş sadece bunlardan ibaret değil. Bu noktaya gelmesinin ve bir skandala dönüşmesinin esas nedeni, Ankara Emniyeti'nde bu grubun, siyaset ve siyasetçilere derin bir operasyon hazırlığı içinde olmaları iddiası... Bu müthiş iddiayla ilgili şu aralar sık sık "M7" diye tipik FETÖ yöntemi olan gizli bir tanıktan söz ediliyor." ifadelerini kullandı.