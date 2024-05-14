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Ayhan Bora Kaplan, açığa alınan müdürler, M7 ifşaları... Bahçeli "Hedef Cumhur" deyip noktayı koydu: Akıbetleri için 15 Temmuz'a baksınlar

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan Emniyet Müdürleri ve ifşa olan ses kayıtlarına ilişkin konuştu. Emniyet ve yargı içine yuvalanan bir güruhun Türkiye üzerinde hesap yapmakta olduğunu dile getiren Bahçeli, "Maşa kullananları takipteyiz. Akıbetleri için 15 Temmuz'a baksınlar" ifadelerini kullandı. Esas hedefin AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu dile getiren Bahçeli, "Gizli tanık ifadeleri ile şerefli isimleri karalamayı himaye eden kim varsa haindir, haşhaşidir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş" dedi.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 12:18 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 12:43
Ayhan Bora Kaplan, açığa alınan müdürler, M7 ifşaları... Bahçeli Hedef Cumhur deyip noktayı koydu: Akıbetleri için 15 Temmuz’a baksınlar

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Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmeler üzerine Mülkiye Başmüfettişlerinin raporu doğrultusunda 'soruşturmanın selameti açısından' 3 polis müdürü açığa alındı.

Açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik'in "Ufuk komiser" adıyla açıkladığı personelin evlerinde arama yapıldı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialar nedeniyle 3 emniyet görevlisine soruşturma | Gizli tanık M7 tipik bir FETÖ yöntemiAyhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialar nedeniyle 3 emniyet görevlisine soruşturma | Gizli tanık M7 tipik bir FETÖ yöntemi


TİPİK FETÖ YÖNTEMİ

Geride bıraktığımız günlerde de Sabah Gazetesi Yazarı Mahmur Övür, FETÖ'nün kirli aklının devreye girdiğini belirterek, "İş sadece bunlardan ibaret değil. Bu noktaya gelmesinin ve bir skandala dönüşmesinin esas nedeni, Ankara Emniyeti'nde bu grubun, siyaset ve siyasetçilere derin bir operasyon hazırlığı içinde olmaları iddiası... Bu müthiş iddiayla ilgili şu aralar sık sık "M7" diye tipik FETÖ yöntemi olan gizli bir tanıktan söz ediliyor." ifadelerini kullandı.



"SENİNLE TEMİZ ELLER OPERASYONU BAŞLATACAĞIZ"

Hatırlanacağı üzere Serdar Sertçelik, kendisinin M7 koduyla dosyanın gizli tanığı olduğunu belirterek firari Erk Acarer'in yayınında ifşa etmişti. Sosyal medyada yayılan ses kayıtlarında ise polis müdürü Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik'e "Bize Temiz Eller Operasyonu'nu sizin ellerinizle başlattığınız haberini verdiler. Oradan pay biç sen. MHP ile ilgili de patlat, geç" dediği yansıdı.




"HEPSİNİ TAKİPTEYİZ... AKIBETLERİ İÇİN 15 TEMMUZ'A BAKSINLAR"

Bahse konu olan bu gelişmeler MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından partisinin grup toplantısında gündeme getirildi.

Emniyet ve yargı içine yuvalanan bir güruhun Türkiye üzerinde hesap yapmakta olduğunu dile getiren Bahçeli, "Bugünlerde emniyet ve yargı içine yuvalananlar yeniden Türkiye üzerinde hesap yapmakta. Kan içen vampirler akıllarını başına almalı. Kripto çeteler hesap yapıyor. Akıbetleri için 15 Temmuz gecesine bakmalılar. Hepsini takip ediyoruz. Tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağının farkındayız" ifadelerini kullandı.



ESAS HEDEF AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan Emniyet Müdürleri ve ifşa olan ses kayıtlarına ilişkin değerlendirme yapan Devlet Bahçeli, "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla komplo devrededir.. Kanun dışı ilişkilerin farkındayız. Hedef AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı'dır, Türkiye'dir. Maşa kullananları takipteyiz. Gizli tanık ifadeleri ile şerefli isimleri karalamayı himaye eden kim varsa haindir, haşhaşidir. Bunların tepesine binilmelidir" dedi.




"BAKALIM TEMİZ ELLER OPERASYONU NASIL OLUYORMUŞ"

İfşa olan ses kayıtlarındaki "Bize Temiz Eller Operasyonu'nu sizin ellerinizle başlattığınız haberini verdiler. Oradan pay biç sen. MHP ile ilgili de patlat, geç" beyanlarına atıfta bulunan Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü;

Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş. 9. Yargı paketinde casusluk suçu ile ilgili düzenlemeden rahatsız olanlar araştırılmalıdır. Sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır.
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