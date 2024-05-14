Ayhan Bora Kaplan, açığa alınan müdürler, M7 ifşaları... Bahçeli "Hedef Cumhur" deyip noktayı koydu: Akıbetleri için 15 Temmuz'a baksınlar

"HEPSİNİ TAKİPTEYİZ... AKIBETLERİ İÇİN 15 TEMMUZ'A BAKSINLAR"
Bahse konu olan bu gelişmeler MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından partisinin grup toplantısında gündeme getirildi.
Emniyet ve yargı içine yuvalanan bir güruhun Türkiye üzerinde hesap yapmakta olduğunu dile getiren Bahçeli, "Bugünlerde emniyet ve yargı içine yuvalananlar yeniden Türkiye üzerinde hesap yapmakta. Kan içen vampirler akıllarını başına almalı. Kripto çeteler hesap yapıyor. Akıbetleri için 15 Temmuz gecesine bakmalılar. Hepsini takip ediyoruz. Tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağının farkındayız" ifadelerini kullandı.
ESAS HEDEF AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI
Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan Emniyet Müdürleri ve ifşa olan ses kayıtlarına ilişkin değerlendirme yapan Devlet Bahçeli, "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla komplo devrededir.. Kanun dışı ilişkilerin farkındayız. Hedef AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı'dır, Türkiye'dir. Maşa kullananları takipteyiz. Gizli tanık ifadeleri ile şerefli isimleri karalamayı himaye eden kim varsa haindir, haşhaşidir. Bunların tepesine binilmelidir" dedi.
"BAKALIM TEMİZ ELLER OPERASYONU NASIL OLUYORMUŞ"
İfşa olan ses kayıtlarındaki "Bize Temiz Eller Operasyonu'nu sizin ellerinizle başlattığınız haberini verdiler. Oradan pay biç sen. MHP ile ilgili de patlat, geç"
beyanlarına atıfta bulunan Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü;
Bakalım temiz eller operasyonu
nasıl oluyormuş. 9. Yargı paketinde casusluk suçu ile ilgili düzenlemeden rahatsız olanlar araştırılmalıdır. Sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır.