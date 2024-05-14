Galatasaraylı Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın giyinme odasına bakın! Süper lüks ayakkabı ve çantaları olay oldu...

Aynı zamanda eşi Wanda Nara 'da, attığı her adımla hem kendi ülkelerinde hem de, Türkiye büyük ilgi görüyor.

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Son olarak Wanda Nara lüks giyinme odasıyla gündeme geldi. Nara'nın süper lüks kıyafetlerinin fiyatlarını duyanlar şoke oldu. Wanda'nın eşofmanı 3 bin TL iken, içine giydiği ünlü markaya ait olan body'nin fiyatı ise 6 bin TL'idi. Beyaz deri stiletto ayakkabısının fiyatı 23 bin TL olan Wanda'nın koluna taktığı dünyaca ünlü markanın çantası ise tam 1 milyon 138 bin TL değerindeydi.