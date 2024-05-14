Galatasaraylı Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın giyinme odasına bakın! Süper lüks ayakkabı ve çantaları olay oldu...

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medyada sık sık paylaştığı lüks yaşamıyla dikkat çekiyor. Son olarak Wanda Nara, hayranlarına giyinme odasını gösterdi ve süper lüks ayakkabı ve çanta koleksiyonuyla adeta olay yarattı. Aynı zamanda odanın manzarasını da göstermeyi ihmal etmeyen Wanda Nara, sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Wanda Nara'nın lüks eşyalarla dolu giyinme odası...
Şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele veren Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu 9 numaralı Mauro Icardi üstün performansıyla dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor.
Aynı zamanda eşi Wanda Nara'da, attığı her adımla hem kendi ülkelerinde hem de, Türkiye büyük ilgi görüyor.
Son olarak Wanda Nara lüks giyinme odasıyla gündeme geldi. Nara'nın süper lüks kıyafetlerinin fiyatlarını duyanlar şoke oldu. Wanda'nın eşofmanı 3 bin TL iken, içine giydiği ünlü markaya ait olan body'nin fiyatı ise 6 bin TL'idi. Beyaz deri stiletto ayakkabısının fiyatı 23 bin TL olan Wanda'nın koluna taktığı dünyaca ünlü markanın çantası ise tam 1 milyon 138 bin TL değerindeydi.