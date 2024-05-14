Fatih’te kamyonetin altında kalan kadın metrelerce sürüklendi: Kaza anı kamerada

Vatandaşların yardımıyla kamyonetin altından çıkarılan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen kadının hastanede tedavisine devam ettiği öğrenildi.

"ARABAYI DURDURDUK VE KADINI ALTINDAN ÇIKARDIK"

Kamyonetin altında kalan kadının yardımına koştuğunu söyleyen Edip Kaymaz, "Sokakta vurdu ve altına aldı. Yaşlı bir kadındı. Caddenin ortasında gidiyordu. Şoför de fark edemedi. Kadın bağırdı. Ben içerideydim koşana kadar cadde ortasına kadar götürdü. Arabayı durdurduk ve kadını altından çıkardık. Daha sonra ambulans aldı, götürdü. Durumu iyiydi. Konuşuyordu, bize cevap veriyordu" dedi.