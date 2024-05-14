ÇOK SAYIDA AYRILIK VAR Her ne kadar mutlu sona yakın olsa da bu sezon sancılı süreçten geçen Galatasraray, çok sayıda futbolcusuyla yollarını ayıracak. Aurier, Vinicius ve Ndombele ile kiralık kontratları bittikten sonra tekrar anlaşma yoluna gidilmeyecek. Tete, Sergio Oliveria ve Wilfred Zaha'ya teklif gelirse kolaylık sağlanacak. Nicolo Zaniolo'dan da belirlenen seviyede bir öneri ulaşırsa kabul edilecek. Elde edilecek kazanç da önemli bir gelir kaynağı olarak transfere ayrılacak.

OKAN BURUK LİSTESİNİ VERDİ Geçen sezon şampiyon olan ve bu sene de ipi göğüslemeye birkaç gün uzaklıkta bulunan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, transferle ilgili tüm raporunu yönetime sundu. Deneyimli çalıştırıcı özellikle defans hattında hata yapılmamak üzere kalitesini ispatlamış ve Avrupa kupaları deneyimi bulunan bir isim istedi. Bunun üzerine de harekete geçildi. Seçim sonrasında ilk olarak Buruk sözleşme imzalayacak ardından da transferlerin bitirilmesi için çalışılacak.

OKAN BURUK ANLAŞTI Yeni dönem için yönetimle el sıkışan Okan Buruk, bu sezon çıktığı 53 maçta 41 galibiyet alıp 6 kez berabere kaldı ve 6 defada da rakiplerine mağlup oldu. Resmi maçlarda 2.43 puan ortalaması tutturdu. Yeni sözleşmesine göre ise ilk sezon 45, ikinci yıl ise 50 milyon lira kazanacak.

VARANE BOMBASI Galatasaray'ın gelecek sezonki bombalarından biri stoperde patlayacak. Atatürk Havalimanı bir kez daha sarı kırmızılı taraftarların coşkulu karşılamasıyla inleyecek. Florya'da uzun zamandır beklenen yıldız geçidi çok beklemeden başlatılacak. İlk hamle ise Manchester United ile yollarını ayıran Varane'nın transferi bitirilerek gerçekleştirilecek. Bu sezon 30 maça çıkan Fransız futbolcu 2100 dakika sahada kalarak forma giydi. Herhangi bir skor katkısında bulunamadı.