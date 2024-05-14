PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Jose Mourinho’nun gözdesi Galatasaray yolcusu! Ayrılık resmen duyuruldu… Süper Lig’i sallayacak transfer bombası geliyor

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk haftası başladı. Galatasaray’ın kazanması veya beraberlik halinde Fenerbahçe’nin önünde mutlu sona ulaşacak olması heyecanı artırıyor. Pazar akşamı oynanacak derbi şimdiden nefeslerin tutulmasını sağladı. Rams Park’taki zorlu mücadele için geri sayıma geçildi. İstediğini elde edecek tarafın kazancı çok büyük olacak. Sarı lacivertliler zaferle dönebilirse umudunu son maça taşıyacak. Diğer yandan transferle ilgili gelişmeler de yaşanıyor. Özellikle yabancı oyuncu takviyesinde rekabetin had safhaya çıkması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 15:31 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 16:08
Jose Mourinho’nun gözdesi Galatasaray yolcusu! Ayrılık resmen duyuruldu… Süper Lig’i sallayacak transfer bombası geliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk haftası başladı. Galatasaray'ın kazanması veya beraberlik halinde Fenerbahçe'nin önünde mutlu sona ulaşacak olması heyecanı artırıyor. Pazar akşamı oynanacak derbi şimdiden nefeslerin tutulmasını sağladı. Rams Park'taki zorlu mücadele için geri sayıma geçildi. İstediğini elde edecek tarafın kazancı çok büyük olacak. Sarı lacivertliler zaferle dönebilirse umudunu son maça taşıyacak. Diğer yandan transferle ilgili gelişmeler de yaşanıyor. Özellikle yabancı oyuncu takviyesinde rekabetin had safhaya çıkması bekleniyor.

Kanarya'nın gündeminde yer alan Jose Mourinho'nun birlikte çalıştığı yıldız ismin Aslan'ın radarında olması da dünyayı salladı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN GALİBİYET HESABI

Fatih Karagümrük'ü 1-0 geriye düşmesine rağmen son dakikada Berkan Kutlu'nun attığı golle 3-2 yenerek puanını 99'a yükselten Galatasaray, evindeki derbide kazanarak 24'üncü kez şampiyonluk kupası kaldırmak istiyor. Beraberliğin yetmesine rağmen Teknik Direktör Okan Buruk ve öğrencileri ezeli rakiplerini yenerek hem güçlerini göstermek hem de Türkiye'nin en iyi takımı olduklarını ispat etmek amacında. İsmail Kartal ve ekibi ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek İstanbulspor karşısında oynayacakları karşılaşmanın ardından olası bir kayıp sonrası adını zirveye yazdırmayı arzuluyor. İki kulüp transferde de karşı karşıya gelecek ancak Jose Mourinho'nun gözdesinin Florya yolcusu olması herkesi şaşırtacak. İşte detaylar…

GALATASARAY'DA TRANSFER ATAĞI

Sezonu şampiyon tamamlamaya çok yakın olan Galatasaray'da gelecek sene için çalışmalar başladı. Yeni yabancı kontenjanına göre kadrosunu şekillendirme hazırlıklarını titiz şekilde sürdüren Cimbom, çok sayıda isimle yollarını ayıracak. Yine yıldız dolu bir yaz taraftarları beklerken özellikle defans hattı konusunda hata yapmak istenmiyor. Victor Nelsson ile Davinson Sanchez'in durumunun netleşmesi bekleniyor. Eğer beklenen gelir elde edilirse tecrübeli futbolculara para verilecek.

ÇOK SAYIDA AYRILIK VAR

Her ne kadar mutlu sona yakın olsa da bu sezon sancılı süreçten geçen Galatasraray, çok sayıda futbolcusuyla yollarını ayıracak. Aurier, Vinicius ve Ndombele ile kiralık kontratları bittikten sonra tekrar anlaşma yoluna gidilmeyecek. Tete, Sergio Oliveria ve Wilfred Zaha'ya teklif gelirse kolaylık sağlanacak. Nicolo Zaniolo'dan da belirlenen seviyede bir öneri ulaşırsa kabul edilecek. Elde edilecek kazanç da önemli bir gelir kaynağı olarak transfere ayrılacak.

OKAN BURUK LİSTESİNİ VERDİ

Geçen sezon şampiyon olan ve bu sene de ipi göğüslemeye birkaç gün uzaklıkta bulunan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, transferle ilgili tüm raporunu yönetime sundu. Deneyimli çalıştırıcı özellikle defans hattında hata yapılmamak üzere kalitesini ispatlamış ve Avrupa kupaları deneyimi bulunan bir isim istedi. Bunun üzerine de harekete geçildi. Seçim sonrasında ilk olarak Buruk sözleşme imzalayacak ardından da transferlerin bitirilmesi için çalışılacak.

OKAN BURUK ANLAŞTI

Yeni dönem için yönetimle el sıkışan Okan Buruk, bu sezon çıktığı 53 maçta 41 galibiyet alıp 6 kez berabere kaldı ve 6 defada da rakiplerine mağlup oldu. Resmi maçlarda 2.43 puan ortalaması tutturdu. Yeni sözleşmesine göre ise ilk sezon 45, ikinci yıl ise 50 milyon lira kazanacak.

VARANE BOMBASI

Galatasaray'ın gelecek sezonki bombalarından biri stoperde patlayacak. Atatürk Havalimanı bir kez daha sarı kırmızılı taraftarların coşkulu karşılamasıyla inleyecek. Florya'da uzun zamandır beklenen yıldız geçidi çok beklemeden başlatılacak. İlk hamle ise Manchester United ile yollarını ayıran Varane'nın transferi bitirilerek gerçekleştirilecek. Bu sezon 30 maça çıkan Fransız futbolcu 2100 dakika sahada kalarak forma giydi. Herhangi bir skor katkısında bulunamadı.



48 MAÇA ÇIKTI

Real Madrid'den ayrılarak Manchester United'a transfer olan Raphael Varane, 48 maça Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan Jose Mourinho ile beraber çıktı. Portekizli teknik direktörün yönetiminde rakip fileleri 4 kez havalandırıp 1 de asist yaptı. Toplamda ise 93 karşılaşmada dünya devini temsil etti. Bugün de takımdan ayrılacağını açıkladı.

DUYGUSAL MESAJ YAYINLADI

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda açıklamada bulunan Varane, duygu dolu ifadeler kullanarak; "Sizler, Manchester United taraftarları için, bu özel kulüpte oynamak ve o formayı giymek harika bir kaç yıl geçirmemi sağladı. Çocuklarım için burası ev. Benim için ömür boyu özel bir yer olacak. United oyuncusu olarak Old Trafford'a ilk gidişim çılgıncaydı. Atmosfer muhteşemdi. Kulübe ve taraftarlara aşık oldum. Bunun neyi temsil ettiğini anlamak için Manchester United adına oynamalısınız. Zor bir sezon geçirmiş olmamıza rağmen geleceğe dair oldukça olumluyum. Yeni sahipler net bir plan ve harika bir stratejiyle geliyor. Bu sezonun evimizdeki son maçına veda etmek için Old Trafford'da görüşürüz ve benim adıma kesinlikle çok duygusal bir gün olacak." dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Külliye’de hareketli saatler | Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u çağırdı! Gözler AK Parti Grup Toplantısı’nda
Başkan Erdoğan’dan iç muhasebe mesajı: Kongre sürecini başlatıyoruz | Yanlışta ısrar kaybettirir | Siyasette hava değişti
Türk Telekom
Ne Biden ne de Putin! Başkan Recep Tayyip Erdoğan en beğenilen lider oldu
Son dakika haberleri... İstanbul’da suya yüzde 36 zam geldi | Yeni tarife ne oldu? Metreküpü kaç lira?
Kirli maşaların ’temiz eller’ hayali! Ankara Emniyeti’nde neler oluyor? Yeni 17/25 Aralık girişimi mi? Flaş Uğur Dündar iddiası
SON DAKİKA | Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İstenen cezalar belli oldu
FETÖ’cü Enes Kanter’e taciz soruşturması! Attığı mesajlar böyle ifşa edildi
Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar
Türkmen gazı için kritik adım! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı
Mescid-i Aksa’ya ‘İsrail bağımsızlık günü’ baskını! Joe Biden’dan Isaac Herzog’a tebrik mektubu: ABD Tel Aviv ile ilişkisinden gurur duyuyor
SON DAKİKA | Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Şaban Ataş’ın cesedini Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar
‘İŞ’TE MEMURA 6 MODEL | Kamuya esnek ve uzaktan çalışma mı geliyor? Kamuda tasarruf paketi sonrası flaş gelişme! Taslak hazır
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
84 yaşında vefat eden Ayten Gökçer’in son görüntüsü ortaya çıktı! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i...
SON DAKİKA