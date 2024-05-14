Avrupa’nın en büyük gastronomi turizmi etkinliği GASTROSHOW Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleşecek! Dünyaca ünlü isimler katılım sağlayacak

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T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Gastronomi Turizmi Derneği'ne sağladığı desteklerle dünyanın dört bir yanında uzun yıllardır düzenlenen GASTROSHOW 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek İstanbul toplantısıyla gündeme damgasını vuracak. DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER KATILIM SAĞLAYACAK

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Turkuvaz Medya sponsorluğunda 30-31 Mayıs tarihlerinde Turkuvaz Medya Merkezi Kongre Salonu'nda düzenlenecek olan etkinlik daha önce Dubai, New York, Romanya ve Ukrayna'da gerçekleştirildi. Bu yıl İstanbul'da gerçekleşecek etkinliğe Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf ve dünyaca ünlü yazar Chantal Cooke da katılım sağlayacak.

Etkinliğin 1. günü oturumun açılış konuşmalarını T. C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Restorancılar ve Otelciler Federasyonu Başkanı İgor Bukharov, DEİK Başkanı Nail Olpak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin yaparken ilerleyen oturumlarda Modern Türk Mutfağı konusunda ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Murat Bozok, Cüneyt Asan ve Umut Karakuş eşlik edecek.